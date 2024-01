Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08/01) στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε μεγάλο εστιακό βάθος το οποίο υπολογίζεται στα 105 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο εγκέλαδος είχε χτυπήσει ξανά τις Φιλιππίνες πριν από περίπου έναν μήνα. Συγκεκριμένα, στις 2 Δεκεμβρίου είχε γίνει σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 105 km SE of #Sarangani (#Philippines) || 7 min ago (local time 04:48:46). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BQqx4GX9sC

— EMSC (@LastQuake) January 8, 2024