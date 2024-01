Το ύστατο χαίρε στον Ζακ Ντελόρ, έναν εκ των αρχιτεκτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε σήμερα η Γηραιά Ήπειρος, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στο Παρίσι, παρουσία της γαλλικής και ευρωπαϊκής ηγεσίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατέρας του ευρώ, απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου σε ηλικία 98 ετών και σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποχαιρέτισαν τον Γάλλο πολιτικό που σημάδεψε την δύσκολη πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Η τελετή προς τιμήν του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε σήμερα στο μνημειώδες μέγαρο των Invalides, στο Παρίσι, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν να πραγματοποιεί την ομιλία του αποχαιρετισμού, προς τιμήν του Ντελόρ.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, o πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρου και ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ. Η Ιταλία εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου και υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

#Watch | European leaders attend a ceremony hosted by French President @EmmanuelMacron in Paris to pay homage to late former EU Commission President #JacquesDelors, a founding father of the EU’s historic single currency project pic.twitter.com/T8hpE7P6Wb

— DD News (@DDNewslive) January 5, 2024