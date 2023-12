Ο ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον ο οποίος πέθανε ξαφνικά χθες σε ηλικία 75 ετών έμεινε γνωστός κυρίως από την ταινία που πρωταγωνίστησε «The Full Monty» (σ.σ. ελληνικός τίτλος «Άντρες με τα όλα τους»), μια ταινία που αφηγείται την ιστορία έξι ανέργων, κάποιοι από αυτούς πρώην εργάτες χάλυβα, που αποφασίζουν να ξεκινήσουν καριέρα στο ανδρικό στριπτίζ για να βγάλουν χρήματα.

Τον θάνατο του Βρετανού κωμικού επιβεβαίωσε με δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ατζέντης του για λογαριασμό της οικογένειας του ηθοποιού.

«Με μεγάλη λύπη η οικογένεια του Τομ Γουίλκινσον ανακοινώνει ότι ο Τομ πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου. Η γυναίκα και η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του», είπε ο ατζέντης του.

Οι διακρίσεις του

Ανάμεσα στα πολλά βραβεία που απέσπασε, ο Γουίλκινσον ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «In the Bedroom» του 2001 και «Michael Clayton» του 2007.

Ο Γουίλκινσον επανενώθηκε πρόσφατα με τον Ρόμπερτ Καρλάιλ και τον Μαρκ Άντι, δύο από τους ηθοποιούς που πρωταγωνίστηκαν επίσης στο «The Full Monty», σε μια ομώνυμη σειρά στην πλατφόρμα Disney+.

Αυτή η επιτυχημένη ταινία του 1997 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και ήταν υποψήφια σε τρεις άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Στο «The Full Monty», ο Γουίλκινσον υποδύεται τον Τζέραλντ Κούπερ, έναν πρώην εργοδηγό που επιστρατεύεται για να βοηθήσει τους ανέργους να χορεύουν.

Ο ηθοποιός έλαβε επίσης ένα Bafta Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του.

«Τιτάνας της υποκριτικής»

Ο Ρόμπερτ Καρλάιλ απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του, αποκαλώντας τον «αληθινό τιτάνα της υποκριτικής, έναν από τους μεγαλύτερους όχι μόνο της γενιάς του, αλλά όλων των εποχών».

Ο Τομ Γουίλκινσον, ο οποίος γεννήθηκε στο Λιντς σε μια αγροτική οικογένεια, σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου και έχει έπαιξε σε πάνω από 130 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των «Batman Begins», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Shakespeare in Love.”

Το 1986, σε ένα κινηματογραφικό πλατό, γνώρισε την ηθοποιό Νταϊάνα Χαρντκάσλ, την οποία παντρεύτηκε το 1988. Απέκτησαν δύο κόρες.

«Ο Τομ έκανε κάθε ηθοποιό καλύτερο»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί του στην ταινία «Michael Clayton», είπε στο Variety: «Ο Τομ έκανε κάθε έργο καλύτερο. Έκανε κάθε ηθοποιό καλύτερο. Ηταν η προσωποποίηση της κομψότητας και θα λείψει σε όλους μας».

Το 2005, ο Γουίλκινσον έγινε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για υπηρεσίες του στη δραματική τέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ