«Μην ακυρώνετε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ». Αυτός είναι ο τίτλος της επιστολής-υπεράσπισης που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ανήμερα των Χριστουγέννων και λίγα εικοσιτετράωρα (27/12) πριν κλείσει τα 75 χρόνια του. «Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι ίσως ο σπουδαιότερος από όλους τους ηθοποιούς», αναφέρει η επιστολή η οποία και φέρει τις υπογραφές 56 διάσημων προσώπων. Από τα 56 πρόσωπα τα 20 είναι γυναίκες.

Κάποιες από αυτές; Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι. Η ηθοποιός και πρώην σύντροφος του Ντεπαρντιέ, Καρόλ Μπουκέ. Η ηθοποιός Σαρλότ Ράμπλινγκ. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Βικτόρια Αμπρίλ.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες και τις υπογράφουσες ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έχει πέσει θύμα ενός «χειμάρρου μίσους» στο πλαίσιο της κουλτούρας ακύρωσης που κυριαρχεί πλέον και στη γαλλική δημόσια σφαίρα. Καταγγέλουν το «δημόσιο λιντσάρισμά» του, ο οποίος πρέπει να θυμίσουμε ότι κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. «Δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά στο λιντσάρισμα που αντιμετωπίζει».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ δέχθηκε επίθεση «σε πείσμα του τεκμηρίου αθωότητας από το οποίο θα είχε ωφεληθεί, όπως όλοι οι άλλοι, αν δεν ήταν ο γίγαντας του κινηματογράφου που είναι».

«Οταν οι άνθρωποι επιτίθενται στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ με αυτόν τον τρόπο, επιτίθενται στην τέχνη. Η Γαλλία τού χρωστάει τόσα πολλά. Ο κινηματογράφος και το θέατρο δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τη μοναδική και εξαιρετική προσωπικότητά του. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του έργου του στην εποχή μας».

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να κάνει κάποια εκτενή δήλωση. Αρκέστηκε να πει ότι ήταν ενήμερος για την επιστολή χωρίς εκείνος να την έχει ζητήσει. Στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL, χαρακτήρισε τους υπογράφοντες «θαρραλέους» και ανέφερε: «Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο».

Όπως ήταν αναμενόμενο, της επιστολής στήριξης ακολούθησαν αγανακτισμένες αντιδράσεις. Οι υπογράφοντες βιώνουν μια «άρνηση της πραγματικότητας», σχολίασε η Ραφαέλ Ρεμί Λελού, πολιτικός και φεμινίστρια. «Αρνούνται να δουν τι έκανε αυτός ο άνδρας, επειδή είναι καλλιτέχνης», τόνισε μιλώντας στο France- Info.

Η Εμανουέλ Ντανκούρ, δημοσιογράφος που υποστηρίζει τα άτομα που έχουν βιώσει ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά στον χώρο των ΜΜΕ, επεσήμανε πως το μήνυμα της επιστολής είναι ιδιαίτερα επώδυνο για γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρούς άνδρες.

«Είμαι λυπημένη και τρομοκρατημένη από την επιστολή», εξομολογήθηκε και πρόσθεσε ότι κατανοούσε πώς ένιωθαν οι φίλοι του Ντεπαρντιέ και ότι έπρεπε να τον υπερασπιστούν. «Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι οι φίλοι μας, οι πατέρες μας, οι σύζυγοί μας, οι γείτονές μας, οι συνάδελφοί μας, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε», είπε.

Η Αν-Σεσίλ Μελφέρ, επικεφαλής του Ιδρύματος Γυναικών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Ο Λοράν Μπουαγιέ, ιδρυτής της Les Papillons, ομάδας που καταπολεμά τη βία κατά των παιδιών, είπε ότι η επιστολή ήταν «άσεμνη» και πρόσθεσε ότι η οργάνωση καθαιρεί έναν από τους υπογράφοντες, τον ηθοποιό Πιέρ Ρισάρ, από πρεσβευτή της. «Είμαστε και θα είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων».

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κατηγορήθηκε για βιασμό τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ. Η ίδια μίλησε για δύο περιστατικά που είχαν συμβεί δύο χρόνια νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2018 κι ενώ έκαναν πρόβες στο σπίτι του ηθοποιού. Η Αρνού έχει καταγγείλει ότι βιάστηκε δύο φορές όταν εκείνη ήταν 22 ετών.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και, τον Οκτώβριο του 2023, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στη ‘’Le Figaro’’ υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. «Ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα. Στο δικαστήριο των ΜΜΕ, στο λιντσάρισμα που μου επιφυλάχθηκε, έχω μόνο τον λόγο μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Συγχωρέστε με που συμπεριφέρομαι σαν παιδί που θέλει να διασκεδάσει. Δεν είμαι ούτε βιαστής, ούτε αρπακτικό. (…) Ανέβηκε πρόθυμα στην κρεβατοκάμαρά μου, ενώ σήμερα ισχυρίζεται ότι υπέστη βιασμό. Δεν υπήρξε ποτέ βία μεταξύ μας». Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που μίλησε για τις καταγγελίες εις βάρος του.

Ο ασκός άνοιξε. Τον Απρίλιο του 2023, 13 γυναίκες κατηγόρησαν τον Ντεπαρντιέ για πράξεις σεξουαλικής βίας στα γυρίσματα διαφόρων ταινιών μεταξύ 2004 και 2022. Η γαλλική ιστοσελίδα Mediapart, η οποία κι έκανε την αποκάλυψη, ανέφερε ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση συνδέονταν με 11 ταινίες και σειρές που γύρισε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ μεταξύ 2004 και 2022, όπως η κωμωδία ‘’Big House’’, η βιογραφική ταινία ‘’Dumas’’ και η σειρά του Netflix ‘’Marseille’’.

«Συχνά ακολουθούσαν γέλια στο πλατό. Και αυτή η ίδια φράση, όταν μερικές διαμαρτυρήθηκαν: «α, εντάξει, είναι ο Ζεράρ«», έγραφε το άρθρο. Καμία από τις γυναίκες τις οποίες επικαλείται ο Mediapart δεν υπέβαλε μήνυση, όμως τρεις απ’ αυτές κατέθεσαν τη μαρτυρία τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο. Η ηθοποιός Αντέλ Ενέλ, λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την κινηματογραφική βιομηχανία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον «γενικό εφησυχασμό» απέναντι σε σεξουαλικά αρπακτικά, μεταξύ των οποίων και ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Δεκέμβριος του 2023 και η ισπανίδα ηθοποιός, Ελέν Νταράς, κατήγγειλε στην αστυνομία πως ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ της επιτέθηκε σεξουαλικά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας ‘’Disco’’. «Με κοίταξε σαν να ήμουν ένα κομμάτι κρέας», είπε η Νταράς για τον Ντεπαρντιέ σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης, θυμίζοντας ότι «πλησίασε κοντά μου και μετά πέρασε το χέρι του στους γοφούς και τους γλουτούς μου».

Ακολούθησε η καταγγελία της ισπανίδας δημοσιογράφου Ρουθ Μπάζα, για βιασμό από τον ηθοποιό το 1995. Η 51χρονη σήμερα συγγραφέας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κατέθεσε μήνυση στην ισπανική αστυνομία για έναν βιασμό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του γάλλου ηθοποιού τη 12η Οκτωβρίου του 1995 στο Παρίσι για το περιοδικό Cinemanía, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πληροφορία, που αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Η Ρουθ Μπάθα μίλησε για μια «διείσδυση χωρίς καμία συναίνεση, καμία στιγμή» και περιέγραψε πως ένιωσε ότι «είχε παραλύσει» κατά τη διάρκεια του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε στα κεντρικά της πρώην εταιρείας παραγωγής Roissy Films. Η Ντάρας εξομολογήθηκε ότι δεν κατήγγειλε τον ηθοποιό εκείνη την περίοδο, επειδή φοβόταν ότι κάτι τέτοιο θα την οδηγούσε στη «μαύρη λίστα» της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2023 προβάλλεται στο France 2 το ντοκιμαντέρ «Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Η Πτώση του Τέρατος». Στις 7 Δεκεμβρίου 2023 η ηθοποιός Εμανουέλ Ντεμπεβέρ αυτοκτόνησε πηδώντας στον ποταμό Σηκουάνα.

