Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου οι υποστηρικτές είχαν χάσει την επαφή μαζί του για αρκετές εβδομάδες, διαβεβαίωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «καλά», μετά τη μεταφορά του σε αποικία κρατουμένων σε περιοχή της Αρκτικής στη βόρεια Ρωσία.

Το ταξίδι προς τον νέο τόπο κράτησής του, που διήρκησε 20 ημέρες, ήταν «αρκετά κουραστικό», δήλωσε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Αλλά είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», πρόσθεσε ο Αλεξέι Ναβάλνι, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα νέα χειμερινά του ρούχα, προσαρμοσμένα στις πολικές θερμοκρασίες.

«Σε κάθε περίπτωση, μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι καλά. Είμαι ανακουφισμένος που επιτέλους έφθασα», δήλωσε.

Οι υποστηρικτές του ανακοίνωσαν χθες ότι εντόπισαν τα ίχνη του σε αποικία κρατουμένων στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ο Ναβάλνι άφησε να εννοηθεί ότι έφθασε στη νέα αποικία κρατουμένων το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από ένα ταξίδι «με τόσο περίεργο δρομολόγιο» που ο ίδιος πίστεψε ότι δεν θα ξαναβρισκόταν με τους δικούς του ανθρώπους πριν από μέσα Ιανουαρίου.

«Γι’ αυτό εξεπλάγην όταν άνοιξε χθες η πόρτα του κελιού και μου είπαν: ‘Εχει έρθει για σένα ένας δικηγόρος’», δήλωσε, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη «στήριξη» προς το πρόσωπό του.

