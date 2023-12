Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα και ενώ μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για την έλευση της νέας χρονιάς, εμείς ονειρευόμαστε εξορμήσεις στις Γαλλικές Άλπεις, στιγμές χαλάρωσης δίπλα από το τζάκι ενός rustic σαλέ, περιπετειώδεις βόλτες σε χιονισμένες βουνοκορφές που «απογειώνουν» την αδρεναλίνη μας.

Τι μας αποθαρρύνει, ωστόσο, από το να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα και να πούμε «ναι» σε μία σύντομη απόδραση μέχρι την κοσμοπολίτικη Courchevel; Αν έχουμε 10.000 ευρώ και ξέρουμε πως αυτό το ποσό θα ανανεώνεται κάθε μήνα στον λογαριασμό μας για τα επόμενα δέκα χρόνια, δεν μας εμποδίζει τίποτα απολύτως.

Όλοι οι δρόμοι μας οδηγούν σε μία premium χειμερινή απόδραση σε ένα από τα πιο δημοφιλή και κοσμικά τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης, εκεί όπου o David Beckham και η Kate Middleton εξασκούν τις ικανότητές τους στο ski, εκεί όπου συγκεντρώνεται κάθε χειμώνα η crème de la crème του διεθνούς τζετ σετ.

Βγαλμένη από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού, η γραφική Courchevel πληροί τις προδιαγραφές για να μας προσφέρει ένα τριήμερο –ή και περισσότερο- δράσης, καλοπέρασης και ασύγκριτης πολυτέλειας. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πως γνωρίζουμε τα κατατόπια, τις εμπειρίες και τα place to be, που θα μας συστήσουν την πιο φιλόξενη και κοσμική πλευρά της Courchevel.

Επιλέγουμε για τη διαμονή μας το «κόσμημα» αρχιτεκτονικής Cheval Blanc

Σκοπεύουμε να επισκεφθούμε την Courchevel με κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο ή με μία παρέα καλών φίλων; Διότι, αυτό θα κρίνει αν θα μείνουμε στο The Chalet ή στη duplex σουίτα του βραβευμένου Cheval Blanc, του αρχιτεκτονικού «κοσμήματος» των Les Trois Vallées το οποίο είναι κρυμμένο μέσα στο χιόνι, συνδυάζει τη σύγχρονη τέχνη με τη high end φιλοξενία και μας υπόσχεται μία ανεπανάληπτη διαμονή υψηλών προδιαγραφών. Σε κάθε περίπτωση, είτε επιλέξουμε το σαλέ που έχει δύο εσωτερικές σουίτες, εξωτερική βεράντα, αίθουσα προβολών και «σπιτικό» spa, είτε τη διώροφη σουίτα, το σίγουρο είναι πως θα νιώθουμε κάθε στιγμή σαν στο σπίτι μας και καλύτερα. Αυτό οφείλεται στις παροχές που μας προσφέρει το resort, στις οποίες συγκαταλέγεται το εστιατόριο Le 1947 à Cheval Blanc, βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, καθώς και το υπερπολυτελές spa, Cheval Blanc Spa, με χαμάμ, πισίνα, υδρομασάζ και υπαίθρια σάουνα, εκεί όπου μπορούμε να αφεθούμε σε ένα αναζωογονητικό «ταξίδι» ευεξίας.

Απολαμβάνουμε μία διασκεδαστική πτήσεις πάνω από το απρόσιτο Mont Blanc

Μπορεί η Courchevel να ενδείκνυται ως προορισμός για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, ωστόσο, επιφυλάσσει πολλές ακόμη εκπλήξεις για όσους λαχταρούν κάτι διαφορετικό και λίγο πιο περιπετειώδες. Μία από αυτές τις εκπλήξεις είναι η διασκεδαστική πτήση που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με ένα ελικόπτερο πάνω από το απρόσιτο Mont Blanc, μία βόλτα στους αιθέρες, η οποία μας οδηγεί στην «καρδιά» των Δυτικών Άλπεων, συγκεκριμένα στην τρίτη ψηλότερη κορυφή της. Aiguille Verte ή αλλιώς, «πράσινη βελόνα», Grandes Jorasses, Vallée Blanche, Mer de Glace και το «σκοτεινό» Mont Maudit, είναι οι πινέζες σε μίας εναέριας διαδρομής που μας αποκαλύπτει την πιο απρόσιτη, απόκοσμη πλευρά της Ευρώπης. Όσο για το κλείσιμο αυτής της εμπειρίας, μπορούμε να επιλέξουμε αν θα δειπνήσουμε στον… αέρα, θαυμάζοντας τους λευκούς όγκους του Mont Blanc ή αν θα προσγειωθούμε κάπου στο πουθενά, ώστε να απολαύσουμε το γεύμα μας σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο.

Kάνουμε socializing στις λαμπερές βραδιές του διαχρονικού La Mangeoire

Αν υπάρχει ένα μέρος που αποτελεί συνώνυμο της διασκέδασης στην Courchevel, αυτό είναι το La Mangeoire, ένα φιλόξενο place to be για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και δη, την παραδοσιακή γαλλική κουζίνα, καθώς και για όσους ανυπομονούν να ζήσουν λαμπερές βραδιές που έχουν γεύση Dom Pérignon και χαβιάρι. To πέτρινο La Mangeoire είναι ένα εστιατόριο και piano bar που μας υποδέχεται με λευκά κολλαριστά τραπεζομάντηλα, κολονάτα ποτήρια, ψηλά κηροπήγια με αναμμένα κεριά, ενώ μετά τις 22.00 μεταμορφώνεται στο πιο δημοφιλές dancefloor της περιοχής, με ζωντανή μουσική ή ξεσηκωτικά dj set από πασίγνωστους παραγωγούς. Αν αποφασίσουμε να το επισκεφθούμε, αξίζει να το κάνουμε από νωρίς και αφού εξασφαλίσουμε έγκαιρα το τραπέζι μας για ένα πλούσιο δείπνο. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε λαχταριστή, βελουτέ κολοκυθόσουπα, ζουμερές γαρίδες και φυσικά, τη σπεσιαλιτέ του μενού, ριζότο με τρούφα.

Σε περίπτωση που ένα τριήμερο στη μαγευτική Courchevel μας ενέπνευσε να δώσουμε παράταση στην απόδρασή μας, μπορούμε να απογειωθούμε με προορισμό τη γειτονική Ελβετία και έπειτα, να προσγειωθούμε στο αρχοντικό St. Moritz. Αφού εξασφαλίσουμε τη διαμονή μας στο εμβληματικό Suvretta House, θα απολαύσουμε μία foodie εμπειρία με αυθεντικές Ελβετικές γεύσεις στο Chesa Veglia και θα πραγματοποιήσουμε μία διασκεδαστική shopping βόλτα στη Via Serlas. Έτσι και αλλιώς, όταν έχουμε 10.000 ευρώ στη διάθεσή μας, ένα ποσό το οποίο θα ανανεώνεται κάθε μήνα στον λογαριασμό μας για μία δεκαετία, γιατί να επιστρέψουμε σπίτι;