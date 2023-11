Πέθανε σε ηλικία 80 ετών, μετά από ασθένεια, ο Τέρι Βέναμπλς, πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια ενός υπέροχου συζύγου και πατέρα, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά χθες μετά από μακρά ασθένεια» ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει το sky sports ο Βέναμπλς ήταν στο τιμόνι της αξέχαστης πορείας της Αγγλίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 96, αφού είχε διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη καριέρα ως προπονητής συλλόγων με την Κρίσταλ Πάλας, την QPR, την Μπαρτσελόνα και την Τότεναμ. Ως παίκτης είχε επίσης πάνω από 500 συμμετοχές για την Τσέλσι, την Τότεναμ, την QPR και την Κρίσταλ Πάλας.

«Συντετριμμένος από την είδηση ότι ο Terry Venables πέθανε. Ο καλύτερος, πιο καινοτόμος προπονητής που είχα το προνόμιο και τη χαρά να παίξω μαζί του. Ήταν πολύ περισσότερα, όμως, από έναν σπουδαίο προπονητή, ήταν ζωντανός, πνευματώδης, φίλος. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Στέλνω αγάπη και συλλυπητήρια στην Yvette και την οικογένειά του. RIP Terry» έγραψε ο Άγγλος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Γκάρι Λίνεκερ.

Devastated to hear that Terry Venables has died. The best, most innovative coach that I had the privilege and pleasure of playing for. He was much more, though, than just a great manager, he was vibrant, he was charming, he was witty, he was a friend. He’ll be hugely missed.…

Ο Βέναμπλς ήταν μια θρυλική φιγούρα στην Τότεναμ, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ο σύλλογος θα αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του με ένα λεπτό χειροκρότημα πριν από την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για την Premier League την Κυριακή.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην παίκτη και προπονητή Terry Venables. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένεια του Terry σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Σε ένδειξη τιμής θα χειροκροτήσουμε ένα λεπτό πριν από την έναρξη του αγώνα με την Aston Villa και οι παίκτες μας θα φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια κατά τη διάρκεια. Αναπαύσου εν ειρήνη, Terry» έγραψε η Τότεναμ στο Twitter.

The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.

Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2023