Λίγες μέρες μετά την απόλυσή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI ο Σαμ Άλτμαν επιστρέφει στη νεοφυή επιχείρηση, που βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εξελίσσεται με φρενήρεις ρυθμούς.

«Με το νέο διοικητικό συμβούλιο ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI και να οικοδομήσω μια σταθερή σύμπραξη με τη Microsoft» έγραψε ο Άλτμαν στο Twitter.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

— Sam Altman (@sama) November 22, 2023