Ό,τι συμβαίνει στο Βέγκας μένει στο Βέγκας. Έτσι δεν λένε όσοι επισκέπτονται την πρωτεύουσα του ξεφαντώματος, της κραιπάλης και της ασυδοσίας;

Δεν πρόκειται άλλωστε για ένα συνηθισμένο grand prix από το ετήσιο πρόγραμμα αυτό που διεξάγεται πρωί Κυριακής (19/11, 8:00 ώρα Ελλάδας). Ναι μεν μετρά ακριβώς το ίδιο στη βαθμολογία, αλλά την ίδια στιγμή το εμπορικό σκέλος υπερτερεί ξεκάθαρα του αγωνιστικού. Κατά το 99%-1% υποστηρίζουν οι πιο «σκληροπυρηνικοί» πολέμιοί του.

Ακόμη και ο αγώνας στο Μονακό χάνει στη σύγκριση μαζί του, αν τα δυο τους μπουν στη ζυγαριά.

Ήδη ο (παγκόσμιος πρωταθλητής) Μαξ Φερστάπεν έχει γκρινιάξει αρκετά κι επί μέρες για το τι έχουν αναγκαστεί να υπομείνουν οι οδηγοί μέχρι τώρα προς όφελος των διοργανωτών, χαρακτηρίζοντας εαυτούς «κλόουν», αλλά ταυτόχρονα δικαιολόγησε τα αφεντικά της Formula 1, διότι «ούτε εγώ θα άκουγα τους οδηγούς αν ήταν δικό μου το σπορ».

Μέχρι και οι χρωματισμοί κάποιων μονοθεσίων άλλαξαν για διαφημιστικούς σκοπούς πάντα. Για τους καλοπροαίρετους είναι απλώς μια πινελιά τσαχπινιάς σε αυτό το φανταχτερό (γεμάτο φώτα, χρώματα, καζίνο, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και strip clubs) ραντεβού του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Περισσότερο για άλλο ένα αμερικανικό show πρόκειται δηλαδή, στην έναρξη του οποίου συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Kylie Minogue και ο Tiesto!

Επειδή πάντως οι οδηγοί θα «τρέξουν» κανονικά:

