Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα παραιτήθηκε σήμερα Τρίτη (7/11) εν μέσω έρευνας για τις φερόμενες παρατυπίες που διέπραξε η πλειοψηφούσα σοσιαλιστική κυβέρνησή του κατά το χειρισμό έργων εξόρυξης λιθίου και υδρογόνου στη χώρα.

Ο Κόστα ανακοίνωσε την απόφασή του σε τηλεοπτική δήλωση μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. Είπε ότι η συνείδησή του είναι καθαρή, αλλά δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για την πρωθυπουργία.

Οι εισαγγελείς νωρίτερα την Τρίτη κατονόμασαν τον υπουργό Υποδομών Ζοάο Γκαλάμπα ως επίσημο ύποπτο και κράτησαν τον προσωπάρχη του Κόστα. Η αντιπολίτευση απαίτησε την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο Κόστα ήταν «πλήρως διαθέσιμος να συνεργαστεί» με τη δικαιοσύνη, αφού οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ήταν και ο ίδιος στόχος έρευνας.

«Η αξιοπρέπεια των καθηκόντων του πρωθυπουργού δεν συμβιβάζεται με οποιαδήποτε υποψία για την ακεραιότητά του, την καλή του συμπεριφορά και ακόμη λιγότερο με την υποψία για την άσκηση οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης», δήλωσε ο Κόστα στους δημοσιογράφους.

