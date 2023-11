Στην Τουρκία βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προκειμένου να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Οι συνομιλίες του Μπλίνκεν με τον Φιντάν αναμένονταν δύσκολες πριν ακόμη το Ισράηλ εξαπολύσει αδιάκοπους βομβαρδισμούς και μια χερσαία εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς από τη Γάζα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν επέλεξε από την πλευρά του να μεταβεί σήμερα σε μια απομακρυσμένη περιφέρεια της βορειοανατολικής Τουρκίας, μια απόφαση που μοιάζει με προσβολή που απευθύνεται στον Μπλίνκεν.

US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ankara for talks with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan

Fidan and Blinken are expected to discuss the latest situation in Gaza and regional and bilateral issues https://t.co/qI4QolVDEw pic.twitter.com/JGvytnitM8

— Anadolu English (@anadoluagency) November 6, 2023