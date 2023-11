Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα από την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ απηύθυνε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ,Χασάν Νασράλα, λέγοντας ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν «100% Παλαιστινιακή». «Η απόφαση της Χαμάς ήταν σωστή, σοφή και θαρραλέα, ήρθε τη σωστή στιγμή» υπογράμμισε.

Ο υποστηριζόμενος από το Ιράν ηγέτης της Χεζμπολάχ ευχαρίστησε οργανώσεις στην Υεμένη και στο Ιράκ για τη συμμετοχή τους στον αγώνα εναντίον του Ισραήλ.

«Αυτή η μάχη είναι παλαιστινιακή, για τον παλαιστινιακό λαό, και δεν έχει καμία σχέση με άλλα περιφερειακά ζητήματα», συνέχισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

The Hezbollah leader praises the Hamas attack against Israel on 7 October, saying it was carried out «100% by Palestinians».

«There was no negative side of this operation, and they couldn’t do it any other way», he added.

