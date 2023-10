Everything Now: Η νέα σειρά του Netflix που διευρύνει το φάσμα των εφηβικών εμπειριών Η τελευταία βρετανική εφηβική σειρά του Netflix, Everything Now, καταφέρνει να δώσει τη δικής της μοναδική εικόνα των παθών και των θριάμβων της εφηβικής ζωής, αλλά και να μιλήσει με ειλικρίνεια για τις διατροφικές διαταραχές.