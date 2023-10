Μέλος του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο δέχθηκε σήμερα επίθεση στην κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ότι νοσηλεύεται.

Η επίθεση δεν σημειώθηκε μέσα στο ίδιο το συγκρότημα της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο, προστίθεται στην ανακοίνωση. Σε βίντεο, φαίνεται άγνωστος να επιτίθεται άγρια στο Ισραηλινό και να τον μαχαιρώνει δύο φορές.

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.

The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya

