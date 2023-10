Πέθανε η Dorothy Hoffner, η γιαγιά των 104 ετών που έδειξε πριν λίγο καιρό ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για να κάνεις όσα πραγματικά θες και έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Η πτώση της από ύψος 4.100 μέτρων στο Skydive Chicago στην Οτάβα του Ιλινόις θα μπορούσε να την κατατάξει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως τη γηραιότερη αλεξιπτωτίστρια στον κόσμο. Το σημερινό ρεκόρ καταρρίφθηκε τον Μάιο του 2022 από την 103χρονη Linnéa Ingegärd Larsson από τη Σουηδία.

Dorothy Hoffner, 104, is believed to be the oldest person in the world to skydive. She died in her sleep in Chicago a week after her jump. https://t.co/Sqzu6hpuOM

— The Washington Post (@washingtonpost) October 11, 2023