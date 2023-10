Επίθεση με γκλίτερ πραγματοποίησε διαδηλωτής στον ηγέτη του Εργατικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Η έναρξη της ομιλίας του Στάρμερ διακόπηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης από διαδηλωτή που εισέβαλε στη σκηνή, πετώντας του γκλίτερ ενώ φώναζε : «Η αληθινή δημοκρατία καθοδηγείται από τους πολίτες».

Ο ηγέτης των Εργατικών έσπρωξε τον ακτιβιστή μακριά από το μικρόφωνο με το δεξί του χέρι πριν φτάσει η ασφάλεια.

Ο άνδρας συνέχισε να φωνάζει «η πολιτική χρειάζεται αναβάθμιση», «είμαστε σε κρίση» και «όλο το μέλλον μας βρίσκεται σε κίνδυνο» με την ασφάλεια να τον ακινητοποιεί.

Ο διαδηλωτής αποδοκιμάστηκε έντονα καθώς η ασφάλεια τον απομάκρυνε από τον χώρο, ενώ Στάρμερ έβγαλε το σακάκι του που ήταν καλυμμένο από γκλίτερ, ενώ είπε γελώντας πως «πάλι καλά που έτυχε σε εμένα, καθώς το φόρεμα της γυναίκας μου είναι πραγματικά όμορφο».

As Keir Starmer begins his speech to Labour conference, a protestor rushes onstage from behind him before being dragged away by security https://t.co/INkd2gEEbc pic.twitter.com/TAHM13D3Wo

— Bloomberg UK (@BloombergUK) October 10, 2023