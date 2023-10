Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε το απόγευμα της Τρίτης (3/10) με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας DeepMind, Demis Hassabis, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα προστατεύει τους χρήστες, θα μειώνει τον αντίκτυπο των πιθανών κινδύνων και δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τον κ. Hassabis μπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τομείς από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της στην Οικονομία, την Παιδεία, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη εντός και εκτός Ελλάδος.

Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας DeepMind, Demis Hassabis, θεωρείται ένας «μάγος» της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που έλαβε «χρυσό» συμβόλαιο από την Google το 2014 (σε συνθήκες εξαγοράς), προκειμένου αυτός και η εταιρεία του να ενταχθούν στο δυναμικό της.

Από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της AI, ο Demis Hassabis, συμπεριλήφθη από το περιοδικό Time Magazine, στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή για το 2023 στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Demis Hassabis βοήθησε παλαιότερα στο σχεδιασμό του Theme Park, ενός δημοφιλούς παιχνιδιού υπολογιστή. Πλέον ηγείται ενός από τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο έχοντας κάνει επαναστατικά άλματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της DeepMind, η οποία ιδρύθηκε το 2010 και εξαγοράστηκε από την Google το 2014, ο Hassabis οδήγησε ομάδες επιστημόνων υπολογιστών σε καινοτόμες λύσειςς στο πεδίο του AI, όπως στην επίλυση του προβλήματος της «αναδίπλωσης των πρωτεϊνών». Τον Απρίλιο του 2023, καθώς ο Sundar Pichai της Google αναμόρφωσε τις ομάδες AI της εταιρείας του μετά την επιτυχία του ChatGPT του OpenAI, ο Hassabis απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

Η αναδιοργάνωση συγχώνευσε το DeepMind και το άλλο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της Google, το Google Brain, και έβαλε τον Hassabis στο τιμόνι. Ήταν μια προσπάθεια του Pichai να εξορθολογίσει τις προσπάθειες της Google για την οικοδόμηση ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης και να αποκρούσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

As AI continues to advance, art and creativity will be critical in helping us better visualise and understand the technology. Check out #VisualisingAI a @GoogleDeepMind collaboration with artists to create images exploring AI and its impact on society https://t.co/jQZpiuIpJW pic.twitter.com/SQ1KRndqlg

— Demis Hassabis (@demishassabis) September 5, 2023