Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του τουρνουά της WTA (1000) στη Γουαδαλαχάρα επικράτησε 7-5, 6-3 της Καρολάιν Ντόλεχαϊντ (Νο 111) σε 1 ώρα και 43 λεπτά και κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος στην καριέρα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας και ο πιο σημαντικός! Έχοντας χάσει 6 τελικούς στη σειρά (ρεκόρ 1-7), έχοντας ακούσει πολλά επικριτικά σχόλια, έχοντας παλέψει με την κακή ψυχολογία της και έχοντας ξεσπάσει δημοσίως μετά τον αποκλεισμό της από το US Open, η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στην κορυφή ενός σημαντικού τουρνουά.

This one’s yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

— wta (@WTA) September 24, 2023