Συναγερμός έχει σημάνει στο Νοσοκομείο Χανίων, μετά από κρούσμα του επικίνδυνου μύκητα Candida auris. Ο ασθενής αμέσως τέθηκε σε απομόνωση.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπέα, το κρούσμα αφορά περιστατικό ασθενή η οποία πρόσφατα διεκομίσθη στο νοσοκομείο από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από μακρά νοσηλεία εκεί.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr η ασθενής από την πρώτη στιγμή νοσηλεύτηκε στην απομόνωση και στις καλλιέργειες που ελήφθησαν την ημέρα της εισαγωγής στο νοσοκομείο, ανιχνεύτηκε ο ο συγκεκριμένος μύκητας.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό πρωτόκολλο και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα με τις οδηγίες της προέδρου επιτροπής λοιμώξεων.

Συχνά, η καντιντίαση, ως ενδονοσοκομειακή λοίμωξη προσβάλλει ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (ανοσολογική ανεπάρκεια).

Ο Candida auris είναι είδος μύκητα που προκαλεί καντιντίαση στον άνθρωπο. Η λοίμωξη αυτή, είναι ενδονοσοκομειακή και προσβάλλει ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη που πάντως μπορεί να αντιμνετωπιστεί. Η διάδοση είναι συχνή σε δομές υγείας, ιδίως μεταξύ ενοίκων δομών μακροχρόνιας φροντίδας ή μεταξύ ατόμων που χρησιμοποιούν συσκευές όπως οι μηχανικοί αναπνευστήρες.

Οι μολύνσεις από τον μύκητα αυτό, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, έχουν χαρακτηριστεί «επείγουσα απειλή» από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ενώ πέρυσι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε τον πρώτο του κατάλογο «μυκητισιακών παθογόνων προτεραιότητας» που περιλαμβάνει το Candida auris.

Η προέλευση του μύκητα Candida auris

Ο ζυμομύκητας Candida auris απομονώθηκε πρώτη φορά το 2009 στην Ιαπωνία από το αυτί ασθενούς (auris = αυτί στα λατινικά). Η ικανότητα πρόκλησης διεισδυτικής λοίμωξης αναγνωρίστηκε

το 2011, όταν ο μύκητας απομονώθηκε από το αίμα 3 ασθενών με μυκηταιμία στη Ν. Κορέα. Έκτοτε, στελέχη C. auris απομονώθηκαν παγκοσμίως σε σποραδικές λοιμώξεις, νοσοκομειακές επιδημίες ή ως αποικισμός νοσηλευόμενων ασθενών, ιδίως σε ΜΕΘ. Η αλληλούχιση του γονιδιώματος των στελεχών C. auris από χώρες της Ανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας, της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Αμερικής δείχνει ότι διακριτοί φυλογενετικοί κλάδοι C. auris εμφανίστηκαν και διασπάρθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ο μύκητας candida auris θεωρείται αναδυόμενος παθογόνος παράγοντας για τρεις κύριους λόγους:

Εμφανίζει συχνά αντοχή σε αντιμυκητικά φάρμακα, όπως οι αζόλες, ή και σε άλλες κατηγορίες αντιμυκητικών, όπως οι εχινοκανδίνες και η αμφοτερικίνη Β, που χρησιμοποιούνται για τη

θεραπεία διεισδυτικών λοιμώξεων από στελέχη Candida. Η ταυτοποίηση του ζυμομύκητα εμφανίζει δυσκολίες με τις συνήθεις εργαστηριακές μεθόδους. Η εσφαλμένη ταυτοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη διαχείριση και θεραπευτική

αντιμετώπιση των ασθενών. Επειδή η C. auris προκαλεί όλο και συχνότερα επιδημίες σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, η έγκαιρη ανίχνευσή της είναι σημαντική, ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα για την πρόληψη της

διασποράς

Στην Ελλάδα, η πρώτη απομόνωση του μύκητα ήταν το 2019, και έκτοτε απομονώνονται με αυξανόμενη συχνότητα στελέχη C. auris από διεισδυτικές λοιμώξεις (καντινταιμίες), σε βαρέως

πάσχοντες με μακροχρόνιες νοσηλείες και παρουσία ενδαγγειακών καθετήρων. Επίσης ο μύκητας έχει απομονωθεί από δείγματα αποικισμού ασθενών και προσωπικού, καθώς και από

περιβαλλοντικά δείγματα από επιφάνειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στο οποίο αποστέλλονται δείγματα από νοσοκομεία όλης της χώρας για έλεγχο ταυτοποίησης και ευαισθησίας.

Bloomberg: Τι πρέπει να ξέρουμε για τον Candida auris

Πώς κολλάει κανείς;

Τα περισσότερα κρούσματα του μύκητα έχουν αναφερθεί σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία και γηροκομεία. Θεωρείται γενικά ότι μεταδίδεται μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή μέσω μετάδοσης από άτομο σε άτομο.

Τι κάνει ο μύκητας στο σώμα;

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο Candida auris μπορεί να επηρεάσει το σώμα. Είτε να ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως το δέρμα, το ορθό ή το στόμα, σε μια διαδικασία που ονομάζεται “ασυμπτωματικός αποικισμός”, όπου ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα αλλά μπορεί να τον μεταδώσει σε άλλους ανθρώπους.

Ή μπορεί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος ή σε πληγές, όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα του Candida auris;

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό και ρίγη που δεν υποχωρούν μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά. Η διάγνωση όμως είναι δύσκολη, καθώς πολλές άλλες κοινές ασθένειες μοιράζονται αυτά τα συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, η λανθασμένη διάγνωση οδηγεί συχνά σε λανθασμένη θεραπεία. Η σωστή διάγνωση συχνά απαιτεί την αποστολή δείγματος αίματος ή δείγματος από το σημείο της λοίμωξης σε εξειδικευμένο εργαστήριο για να επιβεβαιωθεί οριστικά η παρουσία του μύκητα.

Είναι θανατηφόρος;

Ναι, αλλά οι στατιστικές είναι ασαφείς. Τα CDC τοποθετούν το ποσοστό θνησιμότητας στο 30-60%, με βάση πληροφορίες από περιορισμένο αριθμό ασθενών, αλλά σημειώνουν ότι πολλά από τα θύματα είχαν και άλλες σοβαρές ασθένειες που μπορεί να είχαν αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου.

Μπορεί ο Candida auris να αντιμετωπιστεί με φάρμακα;

Ενώ οι περισσότερες λοιμώξεις από τον μύκητα θεραπεύονται με τη χρήση αντιμυκητιασικών φαρμάκων γνωστών ως εχινοκανδίνες, οι επιστήμονες έχουν ανησυχήσει από την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που είναι ανθεκτικές στις τρεις κύριες κατηγορίες αντιμυκητιασικών που είναι διαθέσιμες.

Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί πρέπει να συνδυάζουν πολλούς τύπους φαρμάκων σε υψηλές δόσεις για να θεραπεύσουν τους ασθενείς, με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας κάθε φορά.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο;

Σύμφωνα με τα CDC, τα άτομα που πάσχουν ήδη από άλλες ιατρικές παθήσεις είναι συχνά πιο ευάλωτα στον μύκητα, καθώς και όσοι έχουν μείνει σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως γηροκομεία ή μονάδες εντατικής θεραπείας.

Επεμβατικές συσκευές όπως αναπνευστικοί σωλήνες που εισέρχονται στο σώμα μπορούν να γίνουν εστίες μόλυνσης.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να κάνουν κάποιον ευάλωτο περιλαμβάνουν πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, παθήσεις όπως ο διαβήτης και ευρεία χρήση αντιβιοτικών και αντιμυκητιασικών.

Να σημειωθεί ότι η λοίμωξη έχει εντοπιστεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.