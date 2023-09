Ο Russell Brand έκανε το ντεμπούτο του στο σημαντικότερο βρετανικό φεστιβάλ κωμωδίας το 2000 σε ηλικία 25 ετών κι αμέσως θεωρήθηκε πως διέθετε το «πακέτο» για να γίνει σταρ. Και έγινε. Σε εξαιρετικά μικρό διάστημα ο γνωστός για το προκλητικό, συχνά ακραία σεξιστικό και πρόστυχο χιούμορ του, ο Brand έκανε σε χρόνο dt το άλμα από τις υπόγειες, εναλλακτικές σκηνές στον κόσμο του βρετανικού MTV.

Έκτοτε, ο Russell Brand έχτισε μια πολύ επιτυχημένη αλλά, ομολογουμένως, και ταραχώδη καριέρα ως κωμικός, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, συγγραφέας, ακτιβιστής και συνωμοσιολόγος. Γνωστός για το επιδεικτικό, φλύαρο στυλ και τον συχνά άξεστο τρόπο του, ο Brand έχει μεν τιμηθεί με τρία βραβεία βρετανικής κωμωδίας και μια υποψηφιότητα BAFTA, έχει όμως γίνει και πρωτοσέλιδο αρκετές φορές για σκανδαλώδη περιστατικά και ακραίες απόψεις. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που απέκτησε ένα σημαντικό αριθμητικά κοινό στο κανάλι του στο YouTube (πάνω από 6,5 εκ. εγγεγραμμένους), όπου συχνά γνωμοδοτεί σε θέματα ευεξίας, παίρνει συνεντεύξεις από εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες ή σχολιάζοντας με ακραίο συντηρητισμό παγκόσμια πολιτικά γεγονότα.

Is our modern lifestyle killing us? Wellness journalist and best-selling author @maxlugavere joins me to expose the truth about huge profits for Big Pharma, why our food system is so reliant on ultra-processed foods, how diet can help our mental health AND can Dementia be… pic.twitter.com/PoL1uEj3Sh

— Russell Brand (@rustyrockets) September 12, 2023