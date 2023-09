Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για την καλοκαιρινή περίοδο. Ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» το απόγευμα της Δευτέρας (18/9).

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει με επάρκεια όλες τις θέσεις της τετράδας στα μετόπισθεν και θα προσφέρει μια έξτρα επιλογή στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ στη διάρκεια μιας σεζόν με αυξημένες υποχρεώσεις και προσδοκίες.

