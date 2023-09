Το 4. Το 6. Το 10. Το 13. Το 23. Το 32. Το 41. Το 50. Σκόρπιοι αριθμοί, αραδιασμένοι ακανόνιστα σε μια κόλλα αναφοράς. Μονοψήφιοι και διψήφιοι. Φυσικοί και ακέραιοι. Καθόλα άρτιοι, ουχί περιττοί. Ποτέ τους περιττοί.

Σ’ αυτούς από την ερχόμενη Κυριακή (17/9) και το 7. Του Βασίλη Σπανούλη το 7. Τυπωμένο στις δυο πλευρές της επετειακής ερυθρόλευκης φανέλας, η οποία στη λαμπερή τελετή που έχει προγραμματιστεί καιρό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θ’ αποσυρθεί δια παντός στην οροφή του ΣΕΦ. Κι έκτοτε, από ‘κει πάνω, θα επιβλέπει τα πάντα σαν ένα μεγάλο αόρατο μάτι, σαν ένα τοτέμ προς λατρεία που θα ανεμίζει πάνω από το παρκέ.

Ο ίδιος έγραφε, άλλωστε, σ’ εκείνο το ξαφνικό «αντίο» του πριν από περίπου 27 μήνες για ν’ αφοσιωθεί στην προπονητική τέχνη, πως «ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε το πεπρωμένο μου και το πιο όμορφο λιμάνι μου». Άρα εκεί θέλει να ρίξει άγκυρα.

Η κυριακάτικη «Night of the Legend» στο φαληρικό Παλέ, παρουσία της Αρμάνι Μιλάνο, θ’ ανήκει πλέον σ’ εκείνες της βραδιές που η ιστορία έχει διασταυρωθεί με την αιωνιότητα. Πρόκειται για εκείνο το σημείο συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και της σταδιακής μετάβασης στο μέλλον. Έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι ένα γραμμάτιο (για την αδιαπραγμάτευτη προσφορά) που εξοφλείται (με τον τον πιο ταιριαστό τρόπο).

Κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, επιμένουν να την περιγράφουν ως άλλη μια αμερικανική «δηθενιά». Για τους υπόλοιπους, εμάς τους πολλούς, δικαιωματικά την έχει υιοθετήσει με ευλάβεια ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέποντάς την σε παράδοση σχεδόν ενός αιώνα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, και σε κάθε άλλη τέτοια, μόνο αμόλυντη ιερότητα εκπέμπεται από τον πυρήνα της.

Το δίχως άλλο οι Αμερικανοί, με την ανεπτυγμένη αθλητική κουλτούρα, γνωρίζουν πώς να ευχαριστούν πρόσωπα και να τιμούν αξίες. Πώς να εμποτίζουν με ευγνωμοσύνη εμβληματικές μορφές που σημάδεψαν το εκάστοτε σπορ και την ιστορία του.

Πάει πολύ πίσω όλο αυτό, αλλά έχει ομολογουμένως ενδιαφέρον μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή.

Ήταν το μακρινό 1934 που καταγράφηκε η πρώτη απόσυρση αριθμού φανέλας. Ήταν εκείνη του Καναδού Έις Μπέιλι – παίκτη της ομάδας του Τορόντο στο ice hockey. Ο φημισμένος αθλητής είχε ήδη αγωνιστεί επτά χρόνια στους τοπικούς Maple Leafs, προτού τραυματιστεί σοβαρά σε διάρκεια αγώνα (εγκεφαλική αιμορραγία από σφοδρό χτύπημα αντιπάλου) με συνέπεια να αποσυρθεί από τη δράση πρόωρα.

Η διοίκηση του οργανισμού, μην έχοντας άλλον τρόπο να τον τιμήσει για το σθένος, τη δύναμη και την προσφορά του Μπέιλι αποφασίσει να μην δοθεί ποτέ άλλοτε σε αθλητή το δικό του «6».

Μετά τον Μπέιλι βίωσαν το ίδιοι πολλοί, εκατοντάδες πλέον. Σταδιακά οι διοικητικές αποφάσεις πήραν τη μορφή φανταχτερών -γεμάτων συγκίνηση και μπόλικο χιούμορ- τελετών που στη μνήμη όσων έτυχε να τις χαζέψουν έχουν παραμείνει αξέχαστες.

Εξ αυτών των πάρα πολλών διαλέξαμε ορισμένες: Όπως…

