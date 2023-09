Ως παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια παραλιακή πόλη (Οέιρας), 22 χιλιόμετρα από τη Λισαβόνα, ο Ντάνιελ Ποντένσε αγαπά πολύ το νερό. Του αρέσει να κολυμπά, αλλά τού αρκεί εξίσου ν’ αγναντεύει τη θάλασσα απομονώνοντας τους ήχους από τους παφλασμούς των κυμάτων. Ηρεμεί μπροστά στη θέα του απέραντου γαλάζιου, νιώθει ελεύθερος και ζωντανός. Νιώθει ξεκάθαρα ο εαυτός του.

Τα 3,5 χρόνια στο περίκλειστο Γουλβερχάμπτον, βορειοδυτικά του Μπέρμιγχαμ, ήταν πάρα πολλά για ν’ αντέξει άλλο μακριά της. Η επιστροφή του στον Ολυμπιακό μετά από μια αξιοζήλευτη πορεία 106 αγώνων και 16 γκολ με τους «λύκους» ήταν το αποτέλεσμα μιας μίξης από νοσταλγία, οικονομική υπέρβαση της διοίκησης των «ερυθρόλευκων» και λεπτών χειρισμών που πάντα απαιτούνται σε τέτοιες συμφωνίες.

Θα είναι μάλιστα διαθέσιμος για τους αγώνες στον όμιλο του Europa League, καθώς δηλώθηκε εγκαίρως στην ευρωπαϊκή λίστα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

