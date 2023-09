Αξιοποιώντας την πολύχρονη νευροεπιστημονική του έρευνα, ο Dr. Bessel van der Kolk θα προσφέρει ζωντανά μια μοναδική εμπειρία βιωματικών συνεδριών και συζητήσεων, πλαισιωμένος από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας.

Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος παγκοσμίως της κατανόησης και αντιμετώπισης του τραύματος, ιδρυτής του Κέντρου Ψυχικού Τραύματος της Μασαχουσέτης, καθηγητής Ψυχιατρικής του Χάρβαρντ και συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το σώμα δεν ξεχνά» (εκδ. Κλειδάριθμος) / “The body keeps the score”, ο Dr. Bessel van der Kolk θεωρείται ο «σύγχρονος Σίγκμουντ Φρόιντ» της μετατραυματικής αποκατάστασης, καθώς είναι υπεύθυνος για μια κυριολεκτικά σύγχρονη επανάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας και έχει ανοίξει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις στη μελέτη και θεραπεία του Διαγενεακού και Σύνθετου τραύματος.

Ο διεθνούς φήμης ερευνητής έρχεται στην Αθήνα προσκεκλημένος του ινστιτούτου για την ψυχική υγεία Trauma2Therapy και των τραυματοθεραπευτριών Σοφίας Βασιλάκου και Δέσποινας Πλουσίου.

Όπως λέει ο Dr. Bessel van der Kolk, «Έρχομαι στην Αθήνα αυτό τον Σεπτέμβριο για να μιλήσω για το τραύμα, το οξύ τραύμα, τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, τη βιαιοπραγία, αλλά και για το χρόνιο τραύμα, την παιδική κακοποίηση, την παραμέληση και για τις πολυεπίπεδες συνέπειές τους. Θα μιλήσουμε για μια ευρεία γκάμα θεραπευτικών μεθόδων, κάποιες είναι συμβατικές, όπως η χρήση φαρμάκων ή η μέθοδος της νευροανάδρασης, αλλά επίσης και μη συμβατικές, όπως η συζήτηση, πώς να μιλάμε και να γινόμαστε κατανοητοί, πώς να δημιουργούμε συνδέσεις. Κυρίως πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναδημιουργήσουν την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στο ίδιο τους το σώμα. Και να δημιουργήσουν έναν λόγο ύπαρξης μέσα στο μυαλό τους.

Διδάχθηκα ελληνικά στο σχολείο οπότε γνωρίζω κάποια αρχαία ελληνικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, και γίνομαι μάρτυρας των 4.000 χρόνων πολιτισμού. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί».

Σύμφωνα με τις τραυματοθεραπεύτριες Σοφία Βασιλάκου και Δέσποινα Πλουσίου, «Ο Dr. Bessel van der Kolk είναι υπεύθυνος για τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ψυχική υγεία. Είναι εκείνος που μας εξήγησε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν τραυματιζόμαστε και που μας ανέλυσε με απλό, αλλά απολύτως επιστημονικό τρόπο, τις ολέθριες και πολυεπίπεδες συνέπειες που έχουν στην ενήλικη ζωή μας οι επαναληπτικές δυσμενείς παιδικές εμπειρίες. Είναι εκείνος που είπε ότι δεν είμαστε περίεργοι, τρελοί, κακοί, αλλοπρόσαλλοι και αθεράπευτοι… είναι εκείνος που ρώτησε ‘Tι σου συνέβη;’ και όχι ‘Γιατί κάνεις έτσι;’.

Και έτσι μας άναψε επιτέλους τα φώτα μέσα στο απέραντο σκοτάδι του τραύματος, μας έδωσε εμπεριστατωμένη γνώση, κατανόηση, ελπίδα επούλωσης και μετατραυματικής άνθισης. Αφιέρωσε και συνεχίζει να αφιερώνει το πλούσιο και πολύχρονο επιστημονικό του έργο στην ανθρωπιστική αποστολή της τραυματικής έρευνας, κατανόησης και απενοχοποίησης. Πήγε κόντρα σε παγιωμένες δομές και ιδέες χωρίς να κάνει πίσω. Χωρίς να φοβάται να μιλήσει εξ ονόματος όλων μας, υποστηρίζοντας και διεκδικώντας το δικαίωμά μας στην ψυχική υγεία, στην έγκυρη γνώση και στην ουσιαστική θεραπεία με αποτέλεσμα την ψυχική ανθεκτικότητα και την μετατραυματική άνθιση».

Στη σύγχρονη μελέτη της ψυχικής υγείας, το Τραύμα αντιμετωπίζεται ως Πανδημία, γιατί είναι μια μορφή ψυχολογικής και νευρολογικής εκφυλιστικής «λοίμωξης» που αφορά όλο τον πληθυσμό και επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων.

Το Διαγενεακό τραύμα εκφράζει τη μετάδοση των καταπιεστικών ή τραυματικών επιπτώσεων ενός ιστορικού γεγονότος. Το ελληνικό έθνος υποφέρει από συλλογικό σύνθετο τραύμα από όλα τα χρόνια των πολέμων, του μεταναστευτικού, των εμφυλίων, και φυσικά των 400 χρόνων της τουρκικής κατοχής. Το τραύμα αυτό μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά – τόσο συμπεριφορικά όσο και γενετικά, όπως γνωρίζουμε από την Επιγενετική – και έχει τεράστιο αντίκτυπο στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, των κοινοτήτων, των οικογενειών και των ατόμων.

Πρόγραμμα masterclass

Πέμπτη 14/9/23 – 17:00 : ομιλία του Dr. Bessel Van der Kolk και υπογραφή βιβλίου «Το σώμα δεν ξεχνά» (The body keeps the score), που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Παρασκευή 15/9/23 – 10:00 : ολοήμερο workshop όπου ο Dr. Bessel van der Kolk πλαισιώνεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας σε μια εναλλαγή συζητήσεων και βιωματικών συνεδριών.

Η Licia Sky, C.M.O.H. είναι συνιδρύτρια και CEO του Κέντρο Ψυχικού Τραύματος / Trauma Research Foundation. Καλλιτέχνης και τραγουδοποιός με έδρα τη Βοστώνη, ασχολείται με τη σωματική άσκηση και το τραύμα και εκπαιδεύει επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην ενσωμάτωση μεθόδων σωματικής κίνησης, θεάτρου, γραφής και φωνητικής ως εργαλεία εναρμόνισης, θεραπείας και σύνδεσης.

Η Jennifer Gardner, MSW, είναι κλινική κοινωνική λειτουργός με εμπειρία 25 χρόνων σε διάφορες δομές. Από το 2005 διατηρεί ιατρείο στο Reading, MA και ασχολείται με την ψυχοθεραπεία ζευγαριών και ενηλίκων αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους. Είναι κάτοχος MSW από το Salem State University και Certificate in Sex Therapy από το University of Michigan και είναι πιστοποιημένη σεξολόγος του AASECT. Από το 2017 είναι εκπαιδεύτρια στο Sensorimotor Psychotherapy Institute και υποστηρίζει σπουδαστές από την Ιρλανδία, Τουρκία, Καναδά και ΗΠΑ.

Η Dr. Alexia Rothman είναι κλινική ψυχολόγος και διατηρεί ιατρείο στην Atlanta, GA από το 2004. Έλαβε το Ph.D. σε Clinical Psychology από το University of California, Los Angeles (UCLA). Είναι εκπαιδεύτρια του IFS Institute, αναγνωρισμένη θεραπεύτρια σε Internal Family Systems, διεθνής ομιλήτρια και εκπαιδεύτρια στο μοντέλο IFS και πιστοποιημένη σύμβουλος του IFSI. Η Dr. Rothman πραγματοποιεί σεμινάρια πάνω στο μοντέλο IFS στις ΗΠΑ και διεθνώς. Είναι συμπαρουσιάστρια στα ενημερωτικά podcasts Explorations in Psychotherapy και IFS Masters, και έχει εκδώσει ένα book chapter σχετικά με την ενσωμάτωση του IFS και της Polyvagal Theory.

Περαιτέρω, η παρουσίαση του Διαγενεακού Τραύματος από τον Dr. Bessel van der Kolk θα πλαισιωθεί από τον υποψήφιο Διδάκτορα Νεοελληνικής Φιλολογίας Ηλία Στόφυλα που θα μιλήσει για το διαγενεακό τραύμα μέσα από το πρίσμα της ελληνικής ιστορίας.

Το διήμερο masterclass θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση και πρόγραμμα στο Traumatotherapy.com