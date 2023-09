Οι Μπακς είναι βέβαιο πως θορυβήθηκαν από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και θα κάνουν όποια θυσία, αγωνιστική και οικονομική, απαιτηθεί για να τον πείσουν ότι αξίζει να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Ο «Greek Freak» αναφερόταν κυρίως στις φιλοδοξίες πρωταθλητισμού του οργανισμού και κατά πόσο είναι σε θέση να εκπληρωθούν. Αν όλοι τους βρίσκονται στην ίδια σελίδα, όπως η φράση που επέλεξε να χρησιμοποιήσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως η καλοζωία εκτός παρκέ τον αφήνει αδιάφορο.

Ο δις MVP (2019, 2020) έχει χτίσει μια καθημερινότητα στην μεγαλούπολη του Γουινσκόνσιν και καθετί που του την ομορφαίνει τον βοηθά να αισθάνεται άνετα. Η οικογένειά του είναι, αδιαμφισβήτητα, μέρος αυτής της ρουτίνας. Δεμένος πάρα πολύ με τ’ αδέρφια του, δεν θα χρειαστεί να τ’ αποχωριστεί τουλάχιστον για μια σεζόν ακόμη. Αυτήν που είναι πολύ πιθανόν να κρίνει και το μέλλον του στα «Ελάφια».

Όπως διέρρευσε στις ΗΠΑ την Παρασκευή, ό,τι συνέβη προ εβδομάδων με τον Θανάση επαναλήφθηκε με τον Άλεξ, ο οποίος πήρε νέο συμβόλαιο από τους Μπακς και θα συνεχίσει να παίζει για τη θυγατρική ομάδα τους στη G-League, τους Χερντ. Πέρυσι ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος στις 27/8 συμπλήρωσε τα 22 χρόνια του, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια και τέλειωσε τη σεζόν με 5.8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά 22 λεπτά.

