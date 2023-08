Λιγότερο από μισή ώρα διήρκησε η όλη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταβολής εγγύησης από τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος ως ο υπ’ αριθμόν P01135809 κρατούμενος πέρασε το κατώφλι των φυλακών του δικαστηρίου στην Κομητεία Φούλτον.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για την εκλογική μάχη του Νοεμβρίου του 2024 παραδόθηκε στις Αρχές της Τζόρτζια ως συνέχεια της επικοινωνιακής στρατηγικής που εφαρμόζει με το επιτελείο του και αφού πλήρωσε τις 200.000 δολάρια αφέθηκε ελεύθερος.

Στο μεσοδιάστημα είχε εξασφαλίσει το φωτογραφικό καρέ στο οποίο αποσκοπούσε προκειμένου να επεκτείνει τον αγώνα του κατά των κατηγοριών που του αποδίδονται για την απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων στην Πολιτεία κατά τη διάρκεια των Προεδρικών Εκλογών του 2020.

Ο ίδιος επιμένει, φυσικά, πως πρόκειται για πολιτική δίωξη.

«Είναι μια πραγματικά δυσάρεστη ημέρα για την Αμερική. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό και το ξέρουν όλοι», εξακολουθεί να υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Τραμπ, ο οποίος με ανάλογες ενέργειες απέναντι στο σύστημα ποντάρει στην περαιτέρω αύξηση της δημοφιλίας του στο εσωτερικό του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Κυρίως στην ανάκτηση των δυνάμεών του στο σώμα των Αμερικανών ψηφοφόρων.

🚨 BREAKING: Donald Trump speaks after arrest: “This is a really sad day for America — It should never happen.”

pic.twitter.com/Tc8rRDfMCb

— Benny Johnson (@bennyjohnson) August 25, 2023