Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε μία ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) μετά τις αναφορές για τη συντριβή του ρωσικού αεροπλάνου στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, λέγοντας:

«Σχετικά με τον Πριγκόζιν: πρέπει να περιμένουμε να καθαρίσει η ομίχλη του πολέμου. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν συγχωρεί κανέναν λόγω του δικού του θηριώδη φόβου –αυτόν που ακύρωνε τον Ιούνιο του 2023– και περίμενε τη στιγμή. Είναι επίσης προφανές ότι ο Πριγκόζιν υπέγραψε μια ειδική θανατική ποινή για τον εαυτό του τη στιγμή που πίστεψε στις περίεργες «εγγυήσεις του Λουκασένκο» και στον εξίσου παράλογο «τίμιο λόγο» του Πούτιν».

«Η εντυπωσιακή απομάκρυνση του Πριγκόζιν και της διοίκησης Βάγκνερ δύο μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος είναι ένα μήνυμα από τον Πούτιν προς τις ρωσικές ελίτ ενόψει των εκλογών του 2024: «Πολεμήστε! Η απιστία ισούται με θάνατο.»», πρόσθεσε.

