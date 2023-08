Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Darren Kent σε ηλικία 36 ετών, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τους ρόλους του σε αγαπημένες σειρές όπως το «EastEnders» και το «Game of Thrones», αλλά και την πρόσφατη κινηματογραγική επιτυχία «Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves».

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο του, Carey Dodd Associates, σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Χ (πρώην Twitter) την Τρίτη.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023