Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής έχει κηρυχθεί από την Πέμπτη η Χαβάη ως αποτέλεσμα των φονικών πυρκαγιών που πλήττουν το νησί Μάουι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεσμεύτηκε για την αποδέσμευση όλων των απαραίτητων ομοσπονδιακών πόρων προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των πληγέντων, την ώρα που ο αριθμός των καταγεγραμμένων νεκρών έχει ήδη ανέλθει στους 53 κι αυξάνεται διαρκώς, καθώς από τα σωστικά συνεργεία εντοπίζονται νέες απανθρακωμένες σοροί.

Η πόλη Λαχέινα, πρώην πρωτεύουσα και εμβληματικό θέρετρο, έχει ισοπεδωθεί ολοσχερώς με περισσότερα από 1.000 κτίσματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

🚨#WATCH: As Satellite Imagery Reveals Devastation from Maui Fire as multiple Buildings, and Lives Lost

⁰📌#Maui | #Hawaii

⁰The Maui Fire destroyed the town of Lahaina, causing significant devastation. Satellite imagery shows the before and after pictures, highlighting the… pic.twitter.com/KxdKdKUBfZ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 11, 2023