Σκοτώθηκε σε ναυτικό δυστύχημα η 45χρονη πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Bloomsbury, που εξέδιδε από το 2021 τα βιβλία του Χάρι Πότερ στις ΗΠΑ, Adrienne Vaugha.

Η Vaugha έκανε διακοπές με τον σύζυγό της Mike White και τα δύο παιδιά της, ηλικίας 12 και 8 ετών, όταν το ταχύπλοο που είχαν νοικιάσει συγκρούστηκε με ιστιοφόρο 45 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν περίπου 80 άτομα, μεταξύ των οποίων Γερμανοί και Αμερικανοί τουρίστες, που γιόρταζαν έναν γάμο αναφέρει το Euronews.

Οι εισαγγελείς του Σαλέρνο, της περιοχής όπου συνέβη το περιστατικό, έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν. Το τεστ ναρκωτικών στον καπετάνιο που οδηγούσε το σκάφος που είχε μισθώσει η Vaughan ήταν θετικό σε ναρκωτικά και αλκοόλ, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

🔵#Amalfi Turista americana morta in un incidente in mare: positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo. Adrienne Vaughan ieri pomeriggio era con la famiglia su una barca che, per cause ancora da accertare, ha urtato un veliero. Fatale l’impatto per la donna pic.twitter.com/Ka8TtZKfpz

