Το νέο boutique hotel 5 αστέρων Avant Mar στη Νάουσα της Πάρου άνοιξε τις πόρτες του και αποτελεί την απόλυτη πρόταση luxurious διακοπών, πάνω στην παραλία Πιπέρι με τα κρυστάλλινα νερά. Όπως λέει και το όνομά του βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, και προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία διακοπών, χωρίς συμβιβασμούς και έξω από τις συμβατικές νόρμες.

Διαθέτει 38 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων επτά πολυτελών σουιτών, καθεμία με ιδιωτική plunge pool, καθώς και τη «The Avant Mar Premium Sea View Suite». Η έμφαση στη λεπτομέρεια είναι πρόδηλη, με στοιχεία που θα ενθουσιάσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη: λευκό μάρμαρο, ανοιχτά φυσικά χρώματα και φυσικά περάσματα του φωτός και του αέρα που δημιουργούν μία απίθανη ατμόσφαιρα χαλάρωσης και ηρεμίας. Σε αυτό προστίθεται και μία πισίνα μήκους 55 μέτρων που αγκαλιάζει το ξενοδοχείο, δημιουργώντας μία αίσθηση ένωσης με τη θάλασσα.

Όλα τα στοιχεία του Avant Mar δείχνουν άριστα συνδεδεμένα τόσο μεταξύ τους, όσο και με το φυσικό τοπίο της Νάουσας, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική ομορφιά και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από το Tense Architecture Network, ενώ τo interior design από το Chadios Architects, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός αυθεντικού χώρου φιλοξενίας με γνώμονα την απόλυτη άνεση για τους επισκέπτες.

Καμάρες, εσοχές, γεωμετρικά μοτίβα, ακανόνιστα σχήματα, καμπυλόμορφες επιφάνειες, ανάγλυφα στοιχεία, σε έναν συνδυασμό του μπλε της θάλασσας, του λευκού των κυκλαδίτικων σπιτιών και της χρυσής απόχρωσης της άμμου, βρίσκονται στη βάση του concept δημιουργώντας μια μοναδική αισθητική που εναρμονίζεται με το εξωτερικό περιβάλλον. Το Avant Mar δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε όλα τα ζητούμενα των ταξιδιωτών, όπως έχει αναφέρει και η κυρία Άννα Ασημακοπούλου, General Manager του Avant Mar.

Matsuhisa Paros: Ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι

Στο Avant Mar φιλοξενείται για πρώτη φορά το global brand Matsuhisa στην Πάρο και συστήνει τη Nobu-Style Cuisine, προσφέροντας μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία με φόντο το Αιγαίο. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα signature πιάτα του Matsuhisa, όπως new style sashimi, το κλασικό black cod miso και φυσικά το over the top sushi bar, σε έναν χώρο όπου η ιαπωνική αισθητική εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική του εστιατορίου. Καθημερινά dj set ζωντανεύουν την ατμόσφαιρα του εστιατορίου, ενώ η πλούσια λίστα με τα cocktails ικανοποιεί κάθε επισκέπτη.

Το γαστρονομικό αυτό ταξίδι στη γεύση του Avant Mar συμπληρώνεται στο all day restaurant Thymes με την υπογραφή του Chef, Δημήτρη Κατσάνου και προτάσεις γευμάτων από το πρωί μέχρι και το βράδυ, δίπλα στην πισίνα.

Αυτή η γαστρονομική πρόταση κλείνει με το pastry shop Figs, που σε ταξιδεύει γλυκά σε μία άλλη εποχή παραδοσιακών γεύσεων, συνοδεία ελληνικού καφέ.

Μοναδικές στιγμές χαλάρωσης με άρωμα από Αρχαία Ελλάδα

Αυτή η ολιστική προσέγγιση διακοπών του Avant Mar περιλαμβάνει και μία wellness area για στιγμές ευεξίας και αναζωογόνησης, ξυπνώντας μνήμες από τα αρχαία ιαματικά λουτρά του Ασκληπιειού. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θεραπεία της επιλογής τους σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον, μεταξύ των οποίων το Ancient-Greek Full Body Massage, αλλά και το Cinq Mondes Relaxing Oriental Full Body Massage, ένα αυθεντικό μασάζ εμπνευσμένο από τις μαροκινές παραδόσεις του χαμάμ.

Αυτό το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις μία βουτιά στο Αιγαίο, απολαμβάνοντας μία εμπειρία φιλοξενίας πολύ υψηλών προδιαγραφών στην καρδιά της αγαπημένης Πάρου και με φόντο ένα αλμυρίκι. Όλη η ξεγνοιασιά του καλοκαιριού σε περιμένει φέτος στο εμπνευσμένο Avant Mar.

Θα βρείτε τα στοιχεία του Avant Mar εδώ: