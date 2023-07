Το ταξίδι του Θανάση Αντετοκούνμπο στις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε εξελίξεις.

Ο 31χρονος διεθνής φόργουορντ είχε λάβει ειδική άδεια από τον Δημήτρη Ιτούδη προκειμένου να λείψει από την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συμφώνησε να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, δίπλα στον αδερφό του Γιάννη.

Η χρονική διάρκεια και οι οικονομικοί όροι του νέου συμβολαίου που υπέγραψε με το Μιλγουόκι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν διέρρευσαν ακόμη.

Το βέβαιο είναι πως θα συνεχίσει στα «Ελάφια» για πέμπτη διαδοχική χρονιά, παρά την κρούση που είχε από άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Νικς της Νέας Υόρκης.

Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2023