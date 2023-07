Τα τραγικά γεγονότα που πλήττουν τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες απασχολούν και πάλι τα ξένα μέσα. Οι φωτιές και ειδικότερα η πυρκαγιές της Ρόδου που καίνε εννέα συνεχόμενες μέρες τώρα μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα έντυπου και ηλεκτρονικού ξένου τύπου.

Με τίτλο «Η Ελλάδα «σε πόλεμο με τη φωτιά» εν μέσω χαοτικής εκκένωσης τουριστών από τη Ρόδο», η Βρετανική Guardian μεταδίδει τη μάχη για τον περιορισμό των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα εν μέσω σκηνών πανδαιμόνιου που προκλήθηκε από τη μεγαλύτερη εκκένωση τουριστών που έχει δει ποτέ το νησί της Ρόδου.

Mε την συγκλονιστική εικόνα απελπισμένων κατοίκων στο Γεννάδι να κρατούν το πρόσωπό τους από απόγνωση η Guardian γράφει για την κλιματική αλλαγή και την αδυναμία αντίδρασης.

Οι επισκέπτες του νησιού διηγούνται στιγμές πανικού, καθώς τους μετέφεραν το Σαββατοκύριακο μέσα στη νύχτα με φορτηγά του στρατού σε παραλίες, προτού τους επιβιβάσουν σε πλοία του ελληνικού ναυτικού. Βρετανοί τουρίστες, μιλώντας στη Guardian, περιέγραψαν τη διαφυγή τους από τις πυρκαγιές στη Ρόδο ως μια «εγγυθανάτια εμπειρία». Οι τουρίστες που εγκλωβίστηκαν στη Ρόδο μιλούν όμως και για την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία των ντόπιων, πολλοί από τους οποίους προσφέρθηκαν να τους στα σπίτια τους.

Οι New York Times γράφουν για τη Ρόδο: «Πυρκαγιές αφήνουν ελληνικό νησί στις στάχτες».

Firefighters are battling multiple wildfires that have engulfed a number of Greek islands. Thousands of locals and tourists have been evacuated, but Greek authorities said that no major injuries had been reported so far. https://t.co/AMi5evtWYn pic.twitter.com/rdObHczULD

— The New York Times (@nytimes) July 25, 2023