Η Linda Yaccarino είναι και επίσημα η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter. Μετά το tweet του Elon Musk που επιβεβαίωνε την συνεργασία, ονοματίζοντας μάλιστα την Yaccarino, και η ίδια σπάει επιτέλους τη σιωπή της στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον Musk επίσης μέσω tweet.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023