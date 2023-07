Ομόφωνα εξελέγη πρύτανης του πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος και αποτελεί τον νεότερο εκλεγμένο πρύτανη στη χώρα ως σήμερα. Ο 44χρονος καρδιολόγος, εξελέγη πρύτανης και πρόεδρος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του αρχαιότερου ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη χώρα με «ηλεκτρονική» μυστική ψηφοφορία απο το 11 μέλη του (Σπ. Βλαχόπουλος, Ν. Θωμαϊδης, Δ. Καινούριος, Γ. Σιάσος, Αθ. Σμυρνιώτου, Αχ. Χαλδαιάκης, Β. Βασιλείου, Αν. Γερμενής, Μ. Σάρπ, Γ. Στασινός, Π. Τζωρτζάκης).

Επιπλέον, κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου νέοι αντιπρυτάνεις στο πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναλάβουν οι καθηγητές: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Χρήστος Καραγιάννης, Σοφία Παπαϊωάννου, Αριστείδης Σάμιτας.

Ο κ. Γεράσιμος Σιάσος είναι καθηγητής Καρδιολογίας και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Harvard (2015 – 2016), αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019 – 2021) και πρόεδρος των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019 – 2021). Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του ίδιου Ιδρύματος και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και δύο μεταπτυχιακά διπλώματα (M.Sc.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική» και στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Συγκεκριμένα, μετεκπαιδεύτηκε στην Ιατρική Σχολή του Harvard και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ειδικεύτηκε στην καρδιολογία στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες (λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, καθηγητής) του Ιδρύματος, εργάστηκε στην A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) και διετέλεσε υπεύθυνος της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας στην ίδια κλινική. Είναι Ιδρυτής και Υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης» για την παρακολούθηση ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη διαβήτη, πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», στην οποία υπηρετεί. Είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας.

Εκτός απο επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard (στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s, Cardiovascular Division) και επιστημονικός συνεργάτης στο Harvard – MIT Biomedical Engineering Center, υπήρξε μέλος του Συμβουλίου Εποπτείας της Έρευνας για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Νοσοκομείου Brigham and Women’s / Harvard Medical School και επιστημονικός συνεργάτης μέχρι και σήμερα του Vascular Profiling Research Group στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital, στην Ιατρική Σχολή του Harvard.

Οργάνωσε και διδάσκει το προπτυχιακό κατ’επιλογήν μάθημα «Μοριακή Καρδιολογία» επί 14 συνεχόμενα χρόνια και είναι υπεύθυνος του συγκεκριμένου μαθήματος από το 2011. Διδάσκει σε 6 προπτυχιακά μαθήματα και 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη Μοριακή Καρδιολογία, Αθηροσκλήρωση, Ενδοθηλιακή λειτουργία, Σακχαρώδη Διαβήτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Είναι συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) σε πάνω από 380 δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer review) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (Journal of American College of Cardiology, International Journal of Cardiology, Current Medicinal Chemistry, κα.) με συνολικό δείκτη απήχησης Impact Factor > 1.400, και περισσότερες από 14.000 αναφορές (citations) (h-index 58). Είναι Section Editor για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα στο διεθνές βιοϊατρικό περιοδικό Current Medicinal Chemistry (IF: 4.740). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και σύνταξη 20 βιβλίων και συγγραμμάτων Καρδιολογίας. Η μελέτη στην οποία υπήρξε πρώτος συγγραφέας της Ιατρικής Σχολής του Harvard και της Mayo Clinic και δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό JACC (IF: 24.090) επελέγη το ίδιο έτος ως μία από τις 100 καλύτερες δημοσιεύσεις στην καρδιολογία. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και οι παρουσιάσεις (abstracts) των εργασιών του υπερβαίνουν τις 200. Αρθρογραφεί εκτενώς στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ιατρικά θέματα της ειδικότητας του καθώς επίσης και γενικότερα θέματα εκπαίδευσης.

Απο τους νέους αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος ο κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος υπηρετεί ως καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή του και είναι υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικής Φυσικής του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, ενώ σπούδασε Φυσική στο πανεπιστήμιο Πατρών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Φυσική (M.Sc. in Medical Physics) στο University of Surrey, της Αγγλίας και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Φυσική, στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 2002.

Ο κ. Χρήστος Καραγιάννης είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Θεολογίας και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, απόφοιτος και διδάκτορας του ανωτέρω Τμήματος, ενώ έχει λάβει τον τίτλο του Master (ΜΤh) από το University of Aberdeen. Από το 2017 αποτελεί μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Μάλιστα το 2020 εκλέχθηκε δεύτερος κατά σειρά στη σχετική ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των τμημάτων των Σχολών του πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ των ετών 1997-2008 συμμετείχε ως βασικός επιστημονικός συνεργάτης στην ομάδα που κατέγραψε, μελέτησε και αποτύπωσε τα μνημεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τους «θησαυρούς» του Σκευοφυλακίου του Παναγίου Τάφου. Αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας ήταν η έκδοση δύο τόμων το 2006 και το 2008: «Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου – Τόμος Α – Χρυσοκέντητα» και «Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου – Τόμος Β – Αρχιερατικά».

Η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου είναι καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας και αντιπρόεδρος του τμήματος Φιλολογίας του Ιδρύματος, πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού (και διδακτορικού (1998) στην Κλασική Φιλολογία από University of Texas at Austin. Πριν από την ένταξή της στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ το 2007 δίδαξε για εννέα χρόνια στα Πανεπιστήμια του Tennessee (University of Tennessee-Knoxville), Akron (Ohio) και Κύπρου. Το 2019 ήταν υπότροφος Stanley J. Seeger στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, και ως προσκεκλημένη εμπειρογνώμονας έχει διδάξει ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία στο διεθνές θερινό σχολείο του πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου (Beijing Foreign Studies University).

Ο κ. Αριστείδης Σάμιτας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει επί 20 έτη καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο.