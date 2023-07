Το ποδόσφαιρο είναι ένα: ενιαίο και αδιαίρετο. Δεν χωρά στεγανά, στερεότυπα και διαχωρισμούς.

Τα πατριαρχικά κατάλοιπα, που κουβάλησε μαζί του για δεκαετίες, οφείλει να τα αντιμετωπίζει στη ρίζα τους και στο τέλος να τα θεραπεύει. Ας ξεμπερδεύουμε οριστικά.

Ότι ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο Κιλιάν Εμπαπέ και o Κινγσλέ Κομάν ή ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαθέτουν απαράμιλλο ταλέντο είναι αδιαμφισβήτητο. Χάρη σε μια κίνησή τους, με ή χωρίς την μπάλα, μπορούν να ντριπλάρουν, να πασάρουν, να σκοράρουν σμπαραλιάζοντας αντιπάλους και ολόκληρες άμυνες.

Μόνο που, έχε κατά νου πλέον, πως ανάλογα μπορούν η Σακίνα Καρχαουί, η Εστέλ Κασκαρίνο, η Εζενί Λε Σομέρ και η Βιβιάν Ασεγί. Ενεργά μέλη της εθνικής Γαλλίας, ποδοσφαιρίστριες με μακρά πορεία στα γήπεδα και ισοδύναμα λαμπερή πορεία με τους άνδρες συμπατριώτες τους.

Το προηγούμενο status quo έχει ανατραπεί.

Τρανή απόδειξη η διαφημιστική καμπάνια εταιρίας τηλεπικοινωνιών λίγες ημέρες που για να περάσει το μήνυμά της δοκίμασε ένα απίθανο πείραμα.

Οι εμπνευστές της ιδέας εντόπισαν μερικές εντυπωσιακές ενέργειες διεθνών Γαλλίδων σε παιχνίδια της εθνικής και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία πάτησαν πάνω στις φιγούρες και τις αντικατέστησαν. Σαν όλες αυτές να έχουν ξεκινήσει από πόδια ανδρών.

Επειδή, όπως αναφέρεται στην πορεία του video, «δεν είναι αυτοί που μόλις είδατε», η αλήθεια του μοντάζ αποκαλύπτεται αμέσως μετά.

France’s Women’s World Cup ad is definitely the most technical we’ve seen so farpic.twitter.com/K14mQjmMzO

— COPA90 (@Copa90) July 7, 2023