Κλειστά σχολεία και τηλεργασία μετά τις πλημμύρες που έπληξαν το νέο Δελχί στην Ινδία. Οι αρχές της πόλης προειδοποίησαν ότι θα επιβληθούν περιορισμοί με δελτίο στην παροχή νερού μετά την υπερχείλιση του ποταμού Γιαμούνα.

Από τότε που ξεκίνησε η εποχή των μουσώνων την 1η Ιουνίου, το Δελχί έχει καταγράψει βροχοπτώσεις που είναι κατά 113% πάνω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας.

Σε βίντεο φαίνονται πλημμυρισμένοι δρόμοι στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται γραφεία κυβερνητικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων, με σταθμευμένα οχήματα να έχουν βυθιστεί κατά το ήμισυ στο νερό.

«Κάνω έκκληση σε όλους τους κατοίκους στο Δελχί να συνεργαστούν ο ένας με τον άλλο με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή την έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο Άρβιντ Κεζριουάλ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πόλης, προειδοποιώντας ότι θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η υδροδότηση.

«Καθώς έκλεισαν μονάδες επεξεργασίας ύδατος, η παροχή ύδατος θα επηρεαστεί κατά 25%. Γι’ αυτό τον λόγο θα εφαρμοστεί περιορισμένη διανομή ύδατος με δελτίο», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Record Rainfall and Flooding Ravage Northern India, Over 40 Killed as Evacuations Begin#India #IndiaFloods #IndiaFooding #NorthernIndia #Delhi pic.twitter.com/6vCVAXqTXj

— Nimrah Khatoon (@KashifNimrah) July 11, 2023