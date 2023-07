Λαμπερή πρεμιέρα στη Πόλη του Φωτός έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία «Οppenheimer» σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα, μετά την προβολή της στο ιστορικό «Le Grand Rex» τα social media κατακλύστηκαν από τις διθυραμβικές κριτικές όσων είδαν το πολυσυζητημένο πρότζεκτ των 100 εκατ. δολαρίων.

Στην 12η ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη πρωταγωνιστεί ένα αξιοζήλευτο καστ αστέρων με τον Ιρλανδό ηθοποιό Cillian Merphy να υποδύεται τον φυσικό J. Robert Οppenheimer ή αλλιώς τον «πατέρα της ατομικής βόμβας».

#Oppenheimer left me stunned: a character study on the grandest scale, with a sublime central performance by Cillian Murphy. An epic historical drama but with a distinctly Nolan sensibility: the tension, structure, sense of scale, startling sound design, remarkable visuals. Wow

— Matt Maytum (@mattmaytum) July 11, 2023