Ονομάζεται Model A και είναι το πρώτο ηλεκτρικό και ιπτάμενο αυτοκίνητο, που έλαβε επίσημα άδεια να ξεκινήσει δοκιμές.

«Είναι ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο, που μοιάζει με αυτοκίνητο, οδηγείται σαν κανονικό όχημα, παρκάρει σαν κλασικό αυτοκίνητο που του δόθηκε η δυνατότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται με κάθετη κίνηση», λέει ο διευθυντής της Alef Aeronautics, εταιρία που λανσάρει το αυτοκίνητο.

Όπως λέει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, τουλάχιστον μια κυβέρνηση παγκοσμίως αναγνωρίζει μέσω της άδεια που του παραχωρήθηκε την ύπαρξη ιπτάμενων αυτοκινήτων.

Όταν ωστόσο όλα θα είναι έτοιμα, οι ιδιοκτήτες των ιπτάμενων αυτοκινήτων δε θα μπορούν να απογειωθούν από οποιοδήποτε σημείο θέλουν.

«Θα υπάρχουν μέρη από όπου θα επιτρέπεται η απογείωση και μέρα που δε θα μπορείς να απογειωθείς, κάτι το οποίο είναι λογικό».

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρεται ότι το ιπτάμενο αυτοκίνητο θα είναι πιστοποιημένο ως «όχημα χαμηλής ταχύτητας», που σημαίνει ότι δε θα μπορεί να κινείται ταχύτερα από περίπου 40 χιλιόμετρα την ώρα σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Θα έχει πτητική αυτονομία 117χιλιομέτρων και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας στο έδαφος.

«Προσπαθούμε να το κάνουν πιο ασφαλές από ένα ελικόπτερο ή ένα αεροσκάφος».

Οι κατασκευαστές κοστολογούν το νέο αυτοκίνητο στις 300.000 δολάρια και η εταιρία υποστηρίζει ότι έχει ήδη παραγγελίες για 400 οχήματα.

Όσοι βιάζονται να το αποκτήσουν μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας, πληρώνοντας επιπλέον 1.500 δολάρια.

Alef Aeronautics CEO, Jim Dukhovny, shares insights on the company’s flying car, which recently received approval from the United States Federal Aviation Administration for test flights pic.twitter.com/X6iddPOo1q

— Reuters (@Reuters) July 6, 2023