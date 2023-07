Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έως και 10 άνθρωποι, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραήλ Kan.

Υγειονομικός επεσήμανε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί και ότι ο φερόμενος ως δράστης «εξουδετερώθηκε».

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.

* this is an initial report, more details to come* pic.twitter.com/KchfWPVnl5

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 4, 2023