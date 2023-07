Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μεγάλη εναέρια και χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, τη μεγαλύτερη στο παλαιστινιακό έδαφος εδώ και χρόνια και την οποία περιγράφει ως «εκτεταμένη αντιτρομοκρατική προσπάθεια».

Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 10 σοβαρά, στην επίθεση που ξεκίνησε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τον αριθμό των νεκρών να είναι πιθανό να αυξηθεί, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ένας εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου, Μαχμούντ Αμπάς, χαρακτήρισε την επιχείρηση «ένα νέο έγκλημα πολέμου κατά του ανυπεράσπιστου λαού μας».

Η Λιν Χάστινγκς, μόνιμος συντονιστής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, δήλωσε «θορυβημένη από την κλίμακα της επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη Τζενίν» στο Twitter, προσθέτοντας ότι «έγιναν αεροπορικές επιδρομές στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό. Αρκετοί νεκροί και βαριά τραυματίες. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλους τους τραυματίες».

Alarmed by scale of Israeli forces operation in #Jenin, occupied #WestBank. Airstrikes were used in the densely populated refugee camp. Several dead and critically wounded. Access to all injured must be ensured. @ochaopt is mobilising #humanitarian partners to provide assistance

— Lynn Hastings (@LynnHastings) July 3, 2023