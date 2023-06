Η λαμπερή θάλασσα του Αιγαίου επιλέχθηκε από την OMEGA για αυτήν την εκδήλωση, την οποία τίμησε μια εντυπωσιακή συντροφιά καλεσμένων από το χώρο των sports, του κινηματογράφου, της θαλάσσιας εξερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων του George Clooney, της Naomie Harris, του Victor Vescovo, του Blair Tuke και του Peter Burling.

Αντανακλώντας τη φράση “Precision at Every Level”, η εκδήλωση ήταν ένας φόρος τιμής στη διάσημη συλλογή με πολλούς τρόπους, από συζητήσεις εις βάθος επάνω στην εξερεύνηση αλλά και το λανσάρισμα της καινούργιας σειράς: της Seamaster in Summer Blue.

Τα επτά θρυλικά μοντέλα – που συνολικά μετρούν 11 ρολόγια – προβάλλουν ένα μοναδικό μπλε χρώμα, που χρησιμοποιείται με ντεγκραντέ αποχρώσεις μέσα στα καντράν αντιπροσωπεύοντας την ανοχή του κάθε μοντέλου στα διαφορετικά βάθη του νερού. Τα ρολόγια της νέας συλλογής περιλαμβάνουν από Aqua Terrra 150M, που αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους κολυμπούν σε πιο ρηχά νερά έως το Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 6,000M, που αποτελεί το ιδανικό εξοπλισμό για βαθιά νερά της αβύσσου.

Το τελευταίο αποτελεί έναν πολύ οικείο τομέα για το φίλο της OMEGA και προσκεκλημένο ομιλητή, το Victor Vescovo, που στις αρχές του 2019 οδήγησε με επιτυχία το υποβρύχιο σκάφος του Limiting Factor στο βυθό του Mariana Trench, κατακτώντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ κι αποδεικνύοντας την αξία των OMEGA’s Ultra Deep ρολογιών στα 10,928μ.

Στην Μύκονο βρέθηκαν επίσης οι Blair Tuke και Peter Burling της Ομάδας Emirates New Zealand. Οι κάτοχοι του κυπέλου America’s Cup και κάτοχοι πολλών Ολυμπιακών βρήκαν το χρόνο στο βαρύ τους πρόγραμμα για να μιλήσουν για τη θάλασσα. Οι δύο Αυστραλοί είναι ιδρυτές του Live Ocean: μιας πιστοποιημένης φιλανθρωπικής οργάνωσης της Νέας Ζηλανδίας που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί τις θαλάσσιες επιστήμες, την πρωτοπορία, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την προστασία των Ωκεανών και των Θαλασσών.

Η ιστορία του Seamaster είναι μια πηγή περηφάνιας για τον Πρόεδρο και CEO της OMEGA Raynald Aeschlimann, που μίλησε με πάθος για μια υψηλή κληρονομιά: “Όλοι οι φόροι τιμής για το Seamaster εδώ στην Ελλάδα αποτελούν την απόδειξη της ευελιξίας αυτής της συλλογής. Εκτός από το απαράμιλλο στιλ της συλλογής που ποτέ δεν περνά απαρατήρητη, ξεχωρίζει πέρα από κάθε αμφιβολία σε αντίξοες συνθήκες και περιβάλλοντα. Το όνομά της τα λέει όλα! Τα Seamaster αποτελούν έναν θρύλο. 75 χρόνια κι ακόμη πρόκειται για ένα πανίσχυρο όνομα.”

Παράλληλα με μια εκδήλωση επικεντρωμένη στον ωκεανό, ο εορτασμός OMEGA Seamaster στη Μύκονο κατέληξε με ένα δείπνο στην παραλία φωτισμένο από χιλιάδες κεριά.

Η εντυπωσιακή λίστα καλεσμένων της OMEGA αποτελούνταν μεταξύ άλλων τους:

Τον ηθοποιό, παραγωγό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη George Clooney. Τη βραβευμένη ηθοποιό και σταρ του James Bond Naomie Harris. Τον ηθοποιό Jesse Williams. Τον ηθοποιό Diego Boneta. Τον ηθοποιό Paul Wesley. Τον content creator κι επιχειρηματία Jacob Rott. Τον τηλεοπτικό παρουσιαστή, παραγωγό, συγγραφέα και ειδικό στα κρασιά Antoni Porowski. Τους ιστιοπλόους και νικητές του America’s Cup Blair Tuke και Peter Burling. Τον Πλατινένιος καλλιτέχνη Ninho. Τον κορυφαίο εξερευνητή των βυθών, Victor Vescovo.