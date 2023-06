Στους 41 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στην Ουγκάντα σε επίθεση που έγινε σε σχολείο από άτομα του Ισλαμικού Κράτους. Η επίθεση είχε στόχο σχολείο στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέλη της οργάνωσης ανταρτών Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος απήγαγαν ανθρώπους αλλά δεν αναφέρθηκαν σε αριθμό.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λιουμπιρίρα, στη δυτική μεθοριακή πόλη Μποντούε, αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, πυρπολώντας έναν κοιτώνα και κλέβοντας τρόφιμα, ανέφερε η Αστυνομία, που δεν διευκρίνισε πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαθητές/μαθήτριες του σχολείου.

About 40 people, including students, killed in school attack in Uganda carried out by militants linked to Islamic State group https://t.co/ndPjqcoO83

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 17, 2023