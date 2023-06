Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα από τα μέσα Απριλίου, το τρίτο της χρονιάς, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η θερμοκρασία έφθασε αυτή την εβδομάδα τους 35 βαθμούς Κελσίου, που αποτελεί ρεκόρ θερμοκρασίας με την ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα να είναι αποπνικτική λόγω της πολυκοσμίας και των εκπομπών αερίων από τα αυτοκίνητα και τις επιχειρήσεις.

Από τα οκτώ θύματα επτά πέθαναν από θερμοπληξία και ένα από αφυδάτωση στο διάστημα 14 Απριλίου-12 Ιουνίου, ανέφερε. Τρεις άνθρωποι πέθαναν στην ανατολική πολιτεία Βερακρούς, δύο στην νοτιοανατολική Κιντάνα Ρου, δύο στη βόρεια Σονόρα και ένας στην Οαχάκα στα νότια.

🇲🇽 Eight people have died in the third heatwave to hit Mexico since mid-April, the country’s health ministry said on Friday. Temperatures reached a record high of 35 degrees Celsius (95 Fahrenheit) in the capital Mexico City this week.

