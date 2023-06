Eκρηκτικά hip-hop τραγούδια, τρυφερά κιθαριστικά jams, ποπ μελωδίες, φεμινιστικό punk rock, K-pop, Afrobeats και musica Mexicana, συνθέτουν το ηχόχρωμα των καλύτερων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν τους πέντε πρώτους μήνες του 2023 και παρουσιάζει το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone.

Οι συντάκτες του περιοδικού ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τους SZA, Doja, Tyler, Taylor, Shakira και χαρακτηρίζουν ενδιαφέρουσα την ώς τώρα μουσική παραγωγή. Περισσότερα στη λίστα του Rolling Stone, στο Spotify, όπου μπορείτε να ανατρέξετε και να ακούσετε. (για προφανείς λόγους δημοσιεύουμε την πρώτη δεκάδα).

SZA feat. Doja Cat

«Kill Bill (Remix)»

Το «Kill Bill» ήταν το σινγκλ υπογραφή από το άλμπουμ ορόσημο «SOS» της SZA, που κυκλοφόρησε το 2022. Ακρως επιτυχημένο στα charts και η επιτομή, αυτού που κάνει τη Solana Rowe, από τις μεγαλύτερες τραγουδοποιούς της γενιάς της. Το φετινό remix ανοίγει που φέρει την υπογραφή της Doja Cat αναδεικνύει την hip-hop ευαισθησία του κομματιού.

Ice Spice ft. Nicki Minaj

Princess Diana Remix

Στο σινγκλ φαίνεται ότι η rapper Nicki Minaj ευλογεί τη συνάδελφό της Ice Spice ως τη νέα βασίλισσα της rap, παρόλο που η ίδια δεν φαίνεται έτοιμη – ακόμη – να εγκαταλείψει το στέμμα της. Η Ice Spice ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη φωνή της και βάζει φωτιά.

Lana Del Rey

«A&W»

Το «A&W» είναι το κεντρικό κομμάτι του «Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd». Επτάλεπτη οδύσσεια πού βουτάει στον ίδιο της τον μύθο. Γοητεύει περισσότερο για την αφήγηση, αφήνοντας τη μουσική να… σπάσει σαν ψυχόδραμα του David Lynch.

Miley Cyrus

‘Flowers’

Πιασάρικο τραγούδι που έσπασε πολλά ρεκόρ streaming στο Spotify – πάνω 1.150.000.000 ροές – που θα συνοδεύσει πολλές και πολλούς στις καλοκαιρινές διακοπές τους. To «I will survive» με τον δικό της τρόπο.

Boygenius

«Not Strong Enough»

Οι Boygenius – το supergroup των τραγουδιστών-τραγουδοποιών Julien Baker, Phoebe Bridgers και Lucy Dacus – παρουσίασαν τελικά το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους άλμπουμ «The Record», την εφετινή άνοιξη. Το «Not Strong Enough», επιδεικνύοντας την εφευρετική τους διάθεση απέναντι στη μουσική. Κλείνουν επίσης, το μάτι στους Joni Mitchell, New Order, Sheryl Crow και Cure.

Melanie Martinez

«Void»

Το single «Void» δείχνει ότι οι πειραματικές τάσεις της Melanie Martinez δεν έχουν επισκιάσει την ποπ-ροκ πίστη της. Θυμίζει την Grimes στο τέταρτο άλμπουμ της «Art Angels», χωρίς να σημαίνει ότι αντιγράφει. Μας αρέσει. Οι στίχοι της απαιτούν προσοχή για να… πιάσει ο ακροατής το λογοπαίγνιό της.

NewJeans

«OMG»

Ζωηρό αυτό το single από το… κουιντέτο της K-pop NewJeans χρησιμοποιεί… παγίδες trap. Το «OMG» είναι ένα παρθένο ποπ τραγούδι με μια λαμπερή καρδιά στον πυρήνα του.

Rosalía and Rauw Alejandro

«Vampiros»

Λίγες απολαύσεις στη σύγχρονη λατινική μουσική συγκρίνονται με το να απολαμβάνεις τον ηλεκτρισμό του έξαλλου ραπ της Rosalía. Βγαλμένο από ένα EP τριών κομματιών που γιορτάζει τη συνεργασία της με τον νεο-reggaeton σταρ Rauw Alejandro, το «Vampiros» αναδεικνύει την πληθωρικότητα της Ισπανίδας ντίβας. Τα tribal τύμπανα του κομματιού, το εξωτικό ambient κολλάζ και το ξαφνικό τέλος συν δημιουργούν το οραματικό της όμορφο κομμάτι.

Shakira and Bizarrap

«Bzrp Music Sessions, Vol. 53»

Κανείς δεν περίμενε ότι η Shakira θα συνεργαζόταν με τον Αργεντινό παραγωγό Bizarrap. Αλλά η Shakira έδειξε τη δική της στιχουργική ικανότητα – και την επιθυμία της να βγάλει μερικά πράγματα από την ψυχή της – στο φιδίσιο electro beat στο «Bzrp Music Sessions, Vol. 53». Οι στίχοι της απευθύνονται στον πρώην της Gerard Pique με ατάκες όπως, «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» («Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια, εξαργυρώνουν»).

Rema feat. Selena Gomez

«Calm Down»

Τραγούδι του Φεβρουαρίου 2022 που έκανε ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο το 2023. Ο Νιγηριανός σούπερ σταρ Rema αποκαλεί το ξεχωριστό του στυλ Afrorave και το «Calm Down» γίνεται το σαγηνευτικά νωθρό banger που δεν θα σταματήσει. Ήταν ήδη μια τεράστια επιτυχία των Afrobeats όταν το remix με τη Selena Gomez πήγε το τραγούδι σε νέο επίπεδο, αυξάνοντας σταθερά τη δημοτικότητά του. Το «Calm Down» έφτασε στο Top 5 των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για νιγηριανό καλλιτέχνη.