Ο Γουές Γκόρντον θα σχεδιάσει κοστούμια για το Μπαλέτο της Νέας Υόρκης το φθινόπωρο εκ μέρους του οίκου Carolina Herrera.

Ο Γκόρντον είναι ο μοναδικός σχεδιαστής μόδας που συμμετέχει στο φετινό φθινοπωρινό γκαλά της καλλιτεχνικής εταιρείας, με το οποίο θα ανοίξουν οι εορτασμοί για την 75η επέτειο του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης.

Carolina Herrera’s Wes Gordon is the sole fashion designer participating in this year’s fall gala, which will also mark the kickoff for New York City Ballet’s 75th anniversary year. https://t.co/Fl20ex0ecX

