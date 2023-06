Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Νότινγχαμ με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Τρεις άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί σε δρόμους της πόλης, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη γιατί προσπάθησε να πατήσει με τον βαν του τρεις πεζούς.

Major Police incident in Nottingham City Centre. More here: https://t.co/KYH01u2BcD pic.twitter.com/nWM8F01mg6

Ένας άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με το BBC. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό η αστυνομία έχει συλλάβει τον οδηγό που προσπάθησε με το βαν που οδηγούσε να παρασύρει τρεις ανθρώπους που κινούνταν πεζή σε δρόμο του Νότινγχαμ.

Man arrested on suspicion of murder after three people killed in Nottingham, UK https://t.co/K3KOZUgQX4

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 13, 2023