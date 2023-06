Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Αντόνιο Κορδόν Ρουίθ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1963, στη Μπανταχόθ της Ισπανίας. Εργάστηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής, συντονιστής και προπονητής ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης «San Agustín», αλλά και γυμναστής σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Το 1999 ανέλαβε καθήκοντα σκάουτ και αναλυτή στη Βιγιαρεάλ, ώσπου έφτασε να αποτελέσει τον αθλητικό διευθυντή του ισπανικού κλαμπ. Στα 17 χρόνια παραμονής του η Βιγιαρεάλ, απέκτησε μια σειρά από ποδοσφαιριστές που τη γιγάντωσαν οικονομικά και αγωνιστικά, καθιστώντας τον ίδιο έναν από τους πιο επιτυχημένους αθλητικούς διευθυντές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Με αφεντικό τον Κορδόν η ισπανική ομάδα έφτασε σε ημιτελικά Champions League (2005-2006) και Europa League (2010-2011), σε προημιτελικά Champions League (2008-2009), ενώ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ισπανικό πρωτάθλημα (2007-2008).

Το 2016 ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Μονακό, η οποία μετά τη δική του αναδιοργάνωση σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, με προπονητή τον Λεονάρντο Ζαρντίμ, κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γαλλία απέναντι στην πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν για πρώτη φορά ύστερα από 17 χρόνια, έφτασε στα ημιτελικά του Champions League και στον τελικό του Λιγκ Καπ Γαλλίας, συνεργαζόμενος με ποδοσφαιριστές όπως οι Εμπαπέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μεντί, Μπακαγιόκο και Φαμπίνιο.

Έπειτα από 1,5 χρόνο στη Μονακό, αποδέχτηκε την πρόταση του κινεζικού ομίλου Hope και ανέλαβε τη θέση του CEO, διευθύνοντας τέσσερις ομάδες (Γρανάδα, Τσόνγκινγκ Λιφάν, Πάρμα, Τοντέλα) σε τέσσερες διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Κίνα, Ιταλία, Πορτογαλία). Σ’ αυτό το διάστημα η Γρανάδα εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Τον Ιανουάριο του 2020 υπέγραψε στην εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους αποχώρησε λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε με την πανδημία του κορονοϊού και συμφώνησε με τη Μπέτις. Ως γενικός και αθλητικός διευθυντής της, για 2,5 σεζόν, την οδήγησε στο Europa League τις αγωνιστικές περιόδους 2020-2021 και 2021-2022, καθώς και στην κατάκτηση του ισπανικού Κυπέλλου (Copa del Rey) τον Απρίλιο του 2022.

