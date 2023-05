Την Τρίτη 6 Ιουνίου, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στον μοναδικό χώρο του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, σας περιμένουμε όλους, από τις 12.00 μέχρι τις 20.00, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, μέσα από το ξεχωριστό event Riviera Shopping for a Goοd Cause!

Με την πιο καλοκαιρινή διάθεση, και με 53 κορυφαίες εταιρείες στο πλευρό μας, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» και η Επιτροπή Elpida Youth διοργανώνουν το πιο χαρούμενο shopping event της πόλης, όπου με θέα την θάλασσα θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις καλοκαιρινές αγορές σας, προσφέροντας παράλληλα την αγάπη και τη στήριξή σας στα παιδιά που έχουν ανάγκη την αγάπη μας!

Στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, στον 5ο και 6ο όροφο, θα μπορέσετε να βρείτε όλα τα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ, καθώς και μοναδικές δημιουργίες των κορυφαίων ελληνικών brands που θα συνοδεύσουν το καλοκαίρι σας!

Αναλυτικά, στο Riviera Shopping for a Goοd Cause θα συμμετέχουν οι παρακάτω εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ»:

ALEXANDRA KOUBA DESIGNS, ALOS EYEWEAR CABINET, ANGELINA, ANTONIA KARRA, BLEECKER & LOVE, CALLISTA, ELENA MAKRI MYKONOS, ETOILE CORAL, FOUR SEASONS HOME COLLECTION, GIORGIA P, GREAT VITAMINS, HAPPY-NES GR, HONOLULU HEADBANDS, ILEANA MAKRIS, ÎLE DES RÊVES, KARAGEORGIOU, KESSARIS-ANASTASIA KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIME AND TEAL, LOVE FOR WAVES, MAKE ROOM, MARCH THE BRAND, MARIANNA LEMOS, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MARIVEE, MEYIA, MISS FLAMINGO KIDS, MOJO WORLD, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, PAJA TOQUILLA, RAM PERSONALIZATION PROJECT, REMEDI, ROSINA PERFUMERY, SISSY FEIDA INTERIORS, STEFANIA FRANGISTA, THEMIS Z, TIKI TIKI, TWO MONKEYS , VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZEUS & DIONE, ZEYELO , ZOUPOU MARIA, WONDER ROOM.

Παράλληλα στον αίθριο χώρο του «Nafsika Plateia» θα μπορείτε να απολαύσετε ένα γλυκό κέρασμα χορηγία των ζαχαροπλαστείων Fresh και των παγωτών Kayak. Επίσης, οι εταιρείες Tsanos και Bartenders θα βρίσκονται στο χώρο για να σας παρέχουν δροσιστικά ροφήματα, καφέ, και αλμυρά σνακ, παραχωρώντας μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.

Σας θέλουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αγάπης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!