Ο Αμερικανός ηθοποιός, Άντριου ΜακΚάρθι διαπίστωσε ότι η πρόσφατη διαδρομή 800 χιλιομέτρων στην Ισπανία με τον 19χρονο γιο του ενίσχυσε τους μεταξύ τους δεσμούς και τον βοήθησε να καταλάβει καλύτερα ποιος είναι ως γονέας.

Στα απομνημονεύματά του «Walking with Sam: A Father, a Son, and Five Hundred Miles Across Spain» ο ηθοποιός περιγράφει το ταξίδι στη διαδρομή Camino de Santiago (Δρόμος του Ιακώβου), που ξεκινά από τα Πυρηναία στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας και καταλήγει στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας στη Γαλικία και τις ειλικρινείς συζητήσεις τους.

Το διαζύγιο, το τραύμα στο σχολείο, η δύσκολη σχέση του ΜακΚάρθι με τον πατέρα του, η φήμη βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων και απείλησαν είτε να εκτροχιάσουν τη σχέση τους είτε να την παγιώσουν, αναφέρεται στην περίληψη.

Η δομή του βιβλίου ακολουθεί την πορεία του Camino de Santiago με ένα κεφάλαιο την ημέρα κατά τη διάρκεια των πέντε περίπου εβδομάδων του ταξιδιού. Μαζί με τα μαθήματα ιστορίας του ταξιδιωτικού οδηγού δημιουργεί επίσης μια σταδιακή αίσθηση κοινότητας και συντροφικότητας μεταξύ των άλλων περιπατητών που συναντούν και δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα του ΜακΚάρθι ως κάποιου σε υπερβολική επαφή με τα συναισθήματά του, αναφέρεται σε κριτική των New York Times.

Οι Άντριου και Σαμ ΜακΚάρθι έμαθαν να ακούν ο ένας τον άλλον περισσότερο και βρήκαν ότι λιγότερος χρόνος στο τηλέφωνο οδήγησε στην πραγματικότητα σε μεγαλύτερη επικοινωνία.

Η συγγραφή του βιβλίου κράτησε «περίπου ένα χρόνο» και άξιζε κάθε βήμα, εξήγησε ο συγγραφέας σε δηλώσεις του στο US Weekly. «Ζεις κάπως τη ζωή σου πρώτα και τη συνθέτεις εκ των υστέρων. Κάπως έτσι έκανα με το βιβλίο» είπε.

«Νομίζω ότι μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις ήταν ότι υπήρχε μεγάλη απόλαυση στο ταξίδι. Υπήρχαν συνεχείς καυγάδες, σίγουρα. Υπήρχε όμως πολλή απόλαυση και γέλιο, που είναι… ανακούφιση να το ανακαλύψεις».

Το βιβλίο, συνδυασμός ταξιδιωτικών απομνημονευμάτων – βιογραφίας κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing.